OTAN dice que Brasil y otros países de América Latina podrían convertirse en "socios" de la alianza

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg Credito: Archivo

04-04-19.- La OTAN puede analizar la posibilidad de que otros estados de América Latina se unan a Colombia para convertirse en socios de la alianza, dijo el miércoles su secretario general, aunque parece descartar la sugerencia del presidente Donald Trump de que Brasil pueda ser algún día un miembro con pleno derecho, reseñó la agencia Reuters.



"Hasta 2017, la OTAN no tenía socios en América Latina y luego en 2017 tuvimos el primero, que fue Colombia, y ser un estrecho socio de la OTAN es algo que es bueno para la OTAN y para el país socio", afirmó Jens Stoltenberg en una entrevista con Reuters, antes de una reunión ministerial de la alianza del Atlántico Norte.



"Por supuesto, es una posibilidad considerar la opción de que también otros países de Latinoamérica se conviertan en socios lo que luego entrega una plataforma, un marco para una estrecha cooperación política y práctica", agregó.



El mes pasado en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, Trump afirmó que le había dicho al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, que podría designar a su país como un "importante aliado no OTAN" y que posiblemente respaldaría una campaña para que el país sudamericano pueda ser un aliado de la organización.



La membresía de la OTAN actualmente está limitada a países del Occidente de Europa, Turquía, Canadá y Estados Unidos, también socios de la OTAN incluyen a Australia y Nueva Zelanda, así como Suecia y Finlandia.



Consultado si un país como Brasil podría transformarse en miembro del organismo, Stoltenberg aseguró que "No".



"Los socios no son miembros. Pero los socios son muy cercanos. Trabajamos muy estrechamente con ellos, práctica y políticamente, y esa es una muy buena manera de fortalecer la cooperación con la OTAN y países que no son miembros de la alianza".



Al preguntársele si Brasil podría ser un socio afirmó que "Alguien tiene que proponerlo y también tiene que ser requerido por Brasil".



"Pero (...) recién acordamos con Colombia hacer de Colombia un socio cercano de la OTAN y por supuesto es absolutamente posible tener más socios en América Latina, pero tiene que ser un deseo expresado por América Latina y es algo que tenemos que discutir los 29 aliados", dijo.



Colombia alcanzó un acuerdo en 2017 para transformarse en la única nación Latinoamericana en unirse a la OTAN como un "socio global", una relación sin estatus de "aliado", lo que significa que no necesariamente tiene que tomar parte en una acción militar colectiva.



Otros socios globales de la OTAN aparte de los mencionados por Stoltenberg incluyen Afganistán, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia y Pakistán.