Curazao pide a Maduro que permita entrada de ayuda humanitaria

Eugene Rhuggenaath, primer ministro de Curazao Credito: Efe

El primer ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, pidió este jueves al presidente Nicolás Maduro, que abra las fronteras para la entrada de ayuda humanitaria que está disponible en ese territorio caribeño para ser transportada al país suramericano, reseñó Efe.



“Es mi deseo que esto se lleve a cabo lo antes posible”, dijo el primer ministro en una conferencia de prensa sobre la ayuda disponible en Curazao para la población venezolana.



“El pueblo venezolano, la familias que viven aquí y en otros lugares están compartiendo con nosotros sus experiencias de cómo están las cosas en nuestro país vecino, que es realmente devastador”, señaló el primer ministro de este territorio autónomo ligado a los Países Bajos.



Rhuggenaath también habló sobre enfermedades que han reaparecido en Venezuela asociadas a la crisis y que podrían convertirse en un riesgo para Curazao.



El primer ministro de Curazao y el cónsul general de Estados Unidos en este territorio se reunieron el miércoles para participar en el acto de presentación de la ayuda humanitaria para Venezuela.



El envío de ayuda es posible gracias a un acuerdo firmado entre los Países Bajos y Estados Unidos el pasado 15 de marzo.



Rhuggenaath destacó que la iniciativa no tiene nada que ver con la política, sino que se trata de ayudar a personas en momentos de necesidad, en este caso los venezolanos.



“Al igual que Curazao cuenta con Venezuela cuando existe la necesidad, nuestro país tiene que ayudar ahora y es por eso que le estamos pidiendo al presidente Maduro que abra las fronteras”, insistió Rhuggenaath.



Dijo que, no obstante, no tiene información sobre si Maduro abrirá las fronteras para permitir que la ayuda humanitaria entre al país sudamericano.



“Estamos hablando con ellos -el Gobierno de Venezuela-. Hay señales de disposición por parte del Ejecutivo de Maduro para abrir las fronteras, pero aún no hemos recibido ninguna confirmación oficial”, concluyó el primer ministro de Curazao.