"Mexicanos más gringos que los gringos": ¿Quiénes son los 'whitexicans' y por qué han causado revuelo?

4 abril 2019 - "Mexicanos más gringos que los gringos". Una especie de supremacismo blanco a la mexicana aderezado con un toque de clasismo. Son los 'whitexicans', una categoría surgida en redes sociales para designar a un sector de la población de México identificada con las clases privilegiadas y sus gustos extranjeros.El neologismo, compuesto por las palabras anglosajonas 'white' (blanco) y 'mexicans' (mexicanos), surgió de la cuenta de Twitter @LosWhitexicans, el 3 de octubre de 2018.La imagen de perfil muestra al excandidato presidencial de la derecha, Ricardo Anaya, junto a una serie de personas portando una chamarra con la leyenda "Mexico is the shit", una prenda que fue adoptada por las clases altas mexicanas para protestar por las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en contra de los mexicanos.La polémica provocada por esta cuenta en los últimos meses viene de las críticas cargadas de ironía contra los mexicanos de clases altas, identificados con el 'American way of life' promovido por los EE.UU. o que son cautivados por la realeza de España, al mismo tiempo que desdeñan las tradiciones mexicanas.Los autores han reconocido que crearon dicha cuenta para reírse de diferentes temas, como las personas que emprenden negocios con dinero de sus papás, salen del país durante un corte de agua, van a pasar el fin de semana a Miami o hablan en inglés con sus amigos mexicanos.También de la gente que compra tenis sucios de diseñador, con precio de casi 800 dólares...... o llevan pancartas en inglés a una manifestación en contra del presidente de México.Aquellos mexicanos que celebran la victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo de futbol americano cuyo emblema representa a los héroes de la independencia estadounidense...... y los que hacen de la vestimenta típica de pueblos indígenas un objeto de consumo de lo más 'fashion'.De este modo, la cuenta busca burlarse de un sector de la población mexicana donde el racismo y el clasismo son actitudes comunes, tal como se evidenció con la polémica que generó la nominación al Oscar a Mejor Actriz obtenido por la indígena Yalitza Aparicio.Así, los 'whitexicans' pueden ser considerados como todos aquellos cuya predilección por lo extranjero es utilizada como una reafirmación de su estatus social.Un fenómeno que se encuentra de manera cotidiana en la publicidad, las noticias y otros ámbitos.Sin embargo, la postura asumida por los críticos de los 'whitexicans' también tiene varios detractores, pues aseguran que quienes cuestionan las actitudes de las clases privilegiadas son resentidos sociales.Esta situación ha generado una gran controversia en las redes sociales con opiniones divididas.La polémica en torno a los 'whitexicans' es una de tantas discusiones generadas a raíz del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, quien es un actor central en la guerra entre "chairos contra fifís".Una pequeña muestra del debate que existe en este país y el mundo, entre nacionalistas y globalistas, complementado con altas dosis de clasismo, racismo, intolerancia y resentimiento. Una postal de la lucha de clases a la mexicana.