EEUU: Exvicepresidente Joe Biden es acusado nuevamente de abusos sexuales

Joe Biden Credito: Web

Washington, abril 2 - Una segunda mujer acusó al vicepresidente estadounidense Joe Biden de realizar actos sexuales y tocarla inapropiadamente en el transcurso de eventos políticos.



Amy Lappos acusó al exvicepresidente norteamericano de haberla tocado de forma inapropiada durante un evento para recaudar fondos celebrados en la localidad de Greenwich en 2009, lo que la convierte en la segunda mujer en tan sólo tres días en acusar al exvicemandatario.



“No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza”, manifestó el lunes Lappos, quien fue la entonces ayudante del congresista estadounidense Jim Himes, al diario estadounidense The Hartford Courant.



Biden, en respuesta, rechazó todas las acusaciones y calificó su comportamiento como “expresiones de afecto” comunes e insistió en que, a lo largo de su vida pública, nunca ha actuado de manera inapropiada. “Si se sugiere que lo haga, escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención”, afirmó.



Sin embargo, el caso de Lappos no es la primera acusación en contra del exvicepresidente estadounidense. Lucy Flores, la demócrata exlegisladora del estado de Nevada (oeste), reveló el viernes que Biden la hizo sentir “incómoda, asquerosa y confundida” en 2014 cuando, en un mitin de campaña, la besó en la nuca.



Las revelaciones de ambas mujeres se generan en medio de la eventual postulación de Biden como candidato para las próximas elecciones presidenciales, tomando en cuenta que este político de 76 años se ha proclamado como defensor de los derechos de las mujeres, la igualdad y la lucha contra la violencia de género.



Biden no es la primera autoridad estadounidense que le acusan de cometer actos sexuales hacia las mujeres. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, también tiene muchas acusaciones de abusos en su contra.



En marzo de 2018, la actriz porno, Stephanie Clifford, reveló que comenzó una “relación íntima” con Trump en 2006, es decir cuando el magnate neoyorquino ya estaba casado con la actual primera dama de EE.UU., Melania Trump.



Asimismo, en junio de 2018, la cadena británica de noticias BBC, reveló acusaciones de acciones sexualmente inapropiadas por parte del magnate neoyorquino hacia dos chicas de 17 y 23 años.