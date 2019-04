Elecciones municipales en Turquía: Erdogan pierde la alcaldía de Ankara y la oposición reclama triunfo en Estambul

eguidores del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) celebran los resultados de las elecciones municipales en Ankara, Turquía, el 31 de marzo de 2019. Credito: Reuters

01-04-19.-El mandatario turco reconoció la derrota de su partido en la capital durante las elecciones municipales. Mientras tanto, los resultados en Estambul siguen en vilo porque tanto el partido oficialista como el de oposición se reivindican la victoria.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), al cual pertenece, perdió la capital del país durante las elecciones municipales que se celebraron este domingo.



"La razón por la que no hemos alcanzado el resultado deseados en algunos lugares es que no hemos sabido explicarnos al pueblo", dijo durante una rueda de prensa en la que trató de justificar su derrota. "Cada victoria y cada pérdida es la voluntad de nuestra Nación y tenemos que aceptar este hecho como una necesidad de la democracia" preciso. Además, mencionó que, durante este periodo, llevará a cabo un poderoso programa económico y se enfocará para hacer una Turquía "fuerte y poderosa".



Con más de 99.8% de las urnas escrutadas, Mansur Yavas, el candidato del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) ya se habían hecho con el 50.9% de los votos para convertirse en el nuevo alcalde de la capital turca, con una ventaja de 3.8 puntos porcentuales sobre su rival del AKP.



Los candidatos por la alcaldía de Estambul se adjudican la victoria



Aún no hay una cifra que defina quién es el nuevo alcalde de Estambul, sin embargo, tanto el AKP como el CHP ya se disputan la victoria. "De acuerdo con los resultados no oficiales, ganamos la elección", dijo el candidato del partido gobernante y exprimer ministro, Binali Yildirim. Pero su declaración se vio contrastada por la del opositor Ekrem Imamoglu: "lo digo alto y claro, sé que ganamos".



Además de ser el partido del gobierno desde 2002, la formación del AKP y los partidos islamistas que le precedieron han dirigido Ankara y Estambul desde 1994. Esta última, la ciudad más poblada del país fue donde el presidente Recep Tayyip Erdogan inició su carrera política conviertiéndose en alcalde, por lo que una derrota supondría un fuerte golpe para el mandatario quien realizó una campaña dos meses antes de los comicios a los que describió como una "cuestión de superviviencia".



Al menos el 90% de los cerca de 57 millones de votantes participó de la jornada electoral que se vio empañada por la violencia luego de que cinco personas perdieran la vida en todo el país, dos en la provincia de Malatya y tres en Gaziantep, de acuerdo con la junta electoral de Turquía.