Trump recorta ayuda financiera a El Salvador, Guatemala y Honduras

31-03-19.-La administración de Donald Trump recortó la ayuda financiera a los países centroamericanos, acusados por el presidente estadounidense de "no hacer nada" para impedir que los migrantes viajen a Estados Unidos, anunció el sábado el Departamento de Estado, reseñó la agencia AFP.



"A pedido del secretario de Estado (Mike Pompeo) estamos implementando la directiva del presidente de poner fin a los programas de asistencia extranjera para el Triángulo del Norte para los ejercicios presupuestarios 2017 y 2018", señaló un portavoz del Departamento de Estado a la AFP.



El año fiscal 2018 terminó el otoño pasado, y el Departamento de Estado no ha especificado cuántos fondos no gastados se vieron realmente afectados por esta medida, que podría ser principalmente simbólica.



El "Triángulo del Norte" incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras, de los que provienen decenas de miles de migrantes que han intentado llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.



Trump denunció el jueves la inacción de sus gobiernos frente a estas "caravanas". "Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no están haciendo nada", dijo en Twitter.



En los últimos dos años, Estados Unidos asignó 1.300 millones de dólares a América Central como parte de la asistencia oficial para el desarrollo, la mayor parte a estos tres países.



Trump también acusó a México de no hacer lo suficiente para frenar la ola de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, y amenazó con cerrar la frontera entre ambos países "la próxima semana".



En diciembre, Washington y México se comprometieron a realizar importantes inversiones en el "Triángulo del Norte" y en el sur de México en un esfuerzo por frenar el flujo de migrantes.