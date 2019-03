México rechaza "amenazas" de Trump de cerrar la frontera

Credito: Archivo

30-03-19.-El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo este viernes que México no actuará ante "amenazas" luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amagó nuevamente con cerrar la frontera, esta vez la próxima semana, ante la llegada de migrantes, reseñó AFP



"México no actúa con base en amenazas. Somos un gran vecino", escribió en su cuenta de Twitter Ebrard antes de lanzarse a señalar que 1,5 millones de estadounidenses viven en este país por ese motivo.



Ebrard no se refirió directamente a la nueva advertencia de Trump, también lanzada en Twitter, de que cerrará la frontera la próxima semana, aunque difundió su mensaje en la red social tres horas después de la amenaza del estadounidense.



Previo a esta nueva serie de mensajes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó nuevamente en su conferencia matutina enfrascarse en un debate con su vecino del norte.



"Todo esto de las caravanas y demás tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral, por eso no me voy a enganchar en este asunto", dijo López Obrador antes de lanzar un "zafo" (deslinde).



El izquierdista de 65 años, que asumió la presidencia mexicana en diciembre pasado, reiteró que quiere llevar una "buena relación" con Estados Unidos y que seguirá adelante con un plan de "crecimiento con empleo y bienestar" para México y Centroamérica a fin de atender las causas de la migración.



En Estados Unidos se intensifica ya el debate político con miras a la presidencial de 2020, en la que el empresario republicano buscará reelegirse.



En los últimos días, Trump ha acusado a México de beneficiarse económicamente de Estados Unidos mientras que en materia migratoria lo acusa de "hablar mucho" pero "no hacer nada".



Desde octubre pasado, miles de centroamericanos, la mayoría hondureños, han recorrido México en multitudinarias caravanas con la esperanza de llegar a Estados Unidos para pedir refugio con el argumento de que escapan de la violencia y la pobreza en sus países.



El gobierno de López Obrador otorgó a los centroamericanos y migrantes de otras nacionalidades que entraron por su frontera sur unas 12.000 visas humanitarias que les permiten estar en México durante un año. Este programa fue suspendido el 28 de enero.