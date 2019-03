Puerto Rico contra Trump: Daremos un puñetazo al matón si se acerca

Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico

San Juan, marzo 29 - Cansado de los maltratos de EEUU, el gobernador de Puerto Rico dice que no permitirá que sus funcionarios sean acosados por la Administración de Trump.



El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien se ha enfrentado con el presidente de EEUU, Donald Trump, por ayuda para los desastres y se ha quejado de que los puertorriqueños sean tratados como “ciudadanos de segunda clase”, dijo que está cansado de ser maltratado por la Casa Blanca.



“Si el matón se acerca, le daré un puñetazo en la boca”, declaró el jueves Roselló en una entrevista exclusiva con el canal estadounidense CNN. “Sería un error confundir la cortesía con el coraje”, agregó.



Rosselló respondía así a un desencuentro que, según CNN, ocurrió el miércoles en Washington entre los asesores del gobernador y altos funcionarios de la Casa Blanca, que supuestamente se habían negado a facilitar una reunión con Trump para discutir los esfuerzos de reconstrucción.



Sin embargo, el mandatario y sus asesores consideran que Puerto Rico ha recibido demasiado dinero para mitigar los daños causados por el desastre natural y temen que nuevas asignaciones se utilicen para “corregir” la crisis fiscal y de deuda pública.



Rosselló subrayó que Trump está mal informado sobre la isla, que aún se está recuperando de la tormenta de 2017 que mató a unas 3000 personas y paralizó su sistema eléctrico.



“Los comentarios del presidente muestran una falta de empatía. Son inexactos, injustos y siento que sus asesores deben engañarlo”, expresó Roselló al tiempo que pidió a Trump cesar los insultos y ataques. “No somos sus adversarios políticos, señor presidente. Somos sus ciudadanos estadounidenses”, zanjó.



La oposición de Trump para destinar fondos adicionales a Puerto Rico es motivo de confrontación con los demócratas en la Cámara de Representantes, que insisten en que no se aprobará un paquete de asistencia para desastres de entre 13 000 y 14 000 millones de dólares para los estados sureños, si no incluye ayuda adicional para la isla, que quedó devastada por el paso del huracán María.