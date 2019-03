México: Presidente López Obrador pide a diputados que los gobernadores puedan ser juzgados aun en funciones

México, marzo 29 - El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en el Senado de las reformas a la Constitución para que el primer mandatario pueda ser juzgado y pidió a la Cámara de Diputados adicionar a la reforma que los gobernadores también puedan ser juzgados aun estando en funciones.



“Los senadores agregaron que también debe juzgarse, en funciones, a legisladores. Y como esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma a los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad”, dijo.



Luego calificó el hecho como “histórico. Es un paso adelante de la cuarta transformación en la vida pública del país. Son hechos, no palabras”.



Esta mañana, en su conferencia cotidiana, el ejecutivo hizo un recuento de los cambios constitucionales en materia de juicios a los presidentes, desde la carta magna de 1824, hasta la reforma actual.



Después, destacó la importancia de que los senadores aprobaran la reforma al artículo 108 constitucional para que el presidente de la República pueda ser sometido a juicio si comete algún delito, incluido el de corrupción y delito electoral -considerados como “graves”, por lo cual no alcanzan fianza- y traición a la patria.



“Esto es un gran avance, ya no van a poder los conservadores dar marcha atrás a esto. Es un avance para desterrar la corrupción y la impunidad en el país”, enfatizó.



