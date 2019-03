CNN, New York Times, la gente del mundo dice no mas mentiras y Maduro amigo el pueblo está contigo, gritaban, entre otras cosas, los manifestantes. Credito: archivo

Viernes, 29 de marzo de 2019.- No todo es guerra económica contra Venezuela desde los Estados Unidos de Norteamérica (USA); nos envían este video de la marcha que se efectuó el sábado 16 de marzo en Washington D.C., capital de los Estados Unidos a favor de la Revolución Bolivariana.



Marcha HANDS OFF VENEZUELA.



CNN, New York Times, la gente del mundo dice no mas mentiras y Maduro amigo el pueblo está contigo, gritaban, entre otras cosas, los manifestantes.