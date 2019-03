Cámara de Representantes de EEUU aprobó proyecto de Ley sobre "amenaza Rusia-Venezuela"

Credito: Archivo

26-03-19.-La Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó este lunes un proyecto de Ley para "mitigar la amenaza ruso-venezolana" y otros dos para limitar el acceso de Nicolás Maduro a armas no letales y para aumentar la "ayuda humanitaria" a Venezuela, reseñó la agencia Efe.



Los tres proyectos fueron promovidos por congresistas demócratas del estado de Florida y los tres fueron aprobados por unanimidad en la Cámara Baja estadounidense.



El proyecto sobre la llamada "amenaza ruso-venezolana" insta al Departamento de Estado a estudiar y presentar al Congreso medidas para limitar la influencia militar del Kremlin en Venezuela.



La votación coincidió con la llegada este fin de semana a Caracas de dos aviones militares rusos. Según informaron medios locales, a bordo de las aeronaves viajaban cerca de un centenar de militares y toneladas de equipamiento no identificado.



La promotora del proyecto, Debbie Wasserman Schultz, quien lideró el Partido Demócrata entre 2011 y 2016 y dimitió salpicada por un escándalo al intentar perjudicar a Bernie Sanders durante las primarias a la Casa Blanca, se hizo eco en Twitter de la llegada de militares rusos a Venezuela.



Otro de los proyectos de Ley aprobados en la Cámara Baja prohíbe la venta de gases lacrimógenos, pelotas de goma u otro material antidisturbios.



El proyecto amplía la prohibición a la venta de armas que rige en EE UU sobre Venezuela desde 2006.



"Con la aprobación de la Ley de Restricción de Armamento a Venezuela, estamos un paso más cerca de asegurarnos que no se utilicen armas con origen en Estados Unidos para silenciar la disidencia", dijo su promotora, la congresista Donna Shalala, también demócrata de Florida.



Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó un plan para destinar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela entre 2020 y 2021.



Su promotora, la congresista Debbie Mucarsel-Powell, dijo que el plan "aliviará el dolor del pueblo venezolano al brindar asistencia humanitaria de acuerdo con los principios humanitarios internacionales para aquellos dentro del país y en la región".



Aunque algunos congresistas demócratas se han mostrado críticos con el reconocimiento del gobierno de EE UU y del liderazgo de su partido al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela, los tres proyectos, que ahora pasan al Senado, quedaron aprobados por unanimidad.