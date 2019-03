Netanyahu acorta su visita a EEUU y promete atacar la Franja de Gaza

Benjamin Netanyahu Credito: Reuters

Washington, marzo 25 - Siete personas ha resultado heridas este lunes en distintos grados, de leve a moderado, después de que un cohete lanzado desde la Franja de Gaza impactara en el centro de los territorios palestinos ocupados.



“He decidido, dados los acontecimientos relativos a la seguridad, acortar mi visita a Estados Unidos. En unas horas, me reuniré con el presidente (de EEUU, Donald) Trump, y justo después volveré a Israel para dirigir de cerca nuestras operaciones”, ha declarado Benjamín Netanyahu mediante un vídeo difundido por su oficina de prensa.



El incidente, ocurrido el mismo día en que Trump tiene previsto firmar un decreto para reconocer la soberanía del régimen israelí sobre los ocupados altos sirios del Golán, ha llevado a Netanyahu a amenazar con “responder con fuerza”.



El ataque ha tenido lugar después de que las fuerzas militares israelíes atacaran el 10 de marzo posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en el norte de la Franja, en represalia por el presunto lanzamiento de un cohete contra un puesto israelí, tres días después de que Israel bombardeara Jan Yunis (sur).



Netanyahu, eufórico por la decisión de Trump de reconocer los altos sirios como territorio israelí, partió el domingo hacia Estados Unidos para reunirse con el mandatario norteamericano e intervenir en la convención del lobby sionista Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC, por su acrónimo en inglés), que comenzó el domingo y durará hasta el martes.



Antes de tomar el avión, Netanyahu avanzó que abordaría con Trump su “histórica declaración” sobre los altos del Golán, afirmación que produjo un gran rechazo en la comunidad internacional