Francia / Llamamiento de los chalecos amarillos reunidos el 16 de marzo en París

24 de marzo de 2019.-

[El 16 de marzo, los chalecos amarillos celebraron el Acto XVIII -decimoctavo sábado de movilización desde el 17 de noviembre- con un recrudecimiento del conflicto con las fuerzas represivas, en un momento en el que el poder pensaba que el movimiento estaba bajo control tras la enorme represión ejercida contra el mismo. Y Macron ha decidido dar una vuelta de tuerca más en la escalada represiva: involucrar al ejército en la represión del movimiento. Militarización del orden público que retrotrae las prácticas del Estado al siglo XIX.

Aunque limitada a la preservación de los edificios emblemáticos, a nadie escapa la gravedad de la medida. Como señala Romaric Godin en Mediapart: se trata del retorno a la guerra social. "El orden a defender no es el de un clan, una casta o una clase. Es el de todos".

Una medida que se justifica por la actividad de los chalecos amarillos, si bien este 16 de marzo produjo menos daños que muchas otras movilizaciones, pero que tiene como objetivo impedir que el clima social de rechazo a las políticas de Macron vaya en aumento en un contexto de malestar social creciente y de movilizaciones que van tomando una amplia dimensión social (manifestación multitudinaria el mismo día 16 contra el Cambio climático en París, exitosa huelga de la función pública contra las reformas de Macron en la enseñanza y contra la supresión de 100.000 puestos de trabajo…) en un contexto en el que, poco a poco, va instalándose la necesidad de ir saliendo del impasse frente a la ofensiva gubernamental.

En este contexto, tanto la iniciativa de la reunión de los chalecos amarillos en París como la resolución política adoptada es importante: muestra la determinación de seguir en la brecha de un movimiento que semana a semana no baja de 50.000 activistas y aborda problemas que afectan a la mayoría de la sociedad.

Hay que tener en cuenta que desde el inicio, este movimientos ha pagado caro: 10 manifestantes muertos en las rotondas por embestidas de vehículos, una anciana muerta a causa de los gases lacrimógenos en su domicilio, 22 personas que han perdido el ojo a causa de las pelotas de goma y otras 6 que han perdido la mano debido a las granadas lacrimógenas que contienen 2gr de TNT.

Es a esta determinación de los chalecos amarillos y al riesgo de contagio a otros sectores que se ponen en movimientos al que está dirigida la nueva vuelta de rosca represiva de Emmanuel Macron. Las próximas semanas y meses, van a ser importantes para calibrar cómo se desenvuelve esta crisis. Redacción Viento Sur]

Llamamiento

Cuatrocientos cincuenta chalecos amarillos provenientes de 71 ciudades nos hemos reunido en París con motivo del Acto 18 en convergencia con las movilizaciones contra el cambio climático y en solidaridad con el pueblo argelino, para compartir nuestras experiencias y definir la continuidad del movimiento. Mientras el gobierno sigue expresándose a través de las porras y los gases lacrimógenos, el éxito de nuestra Asamblea da testimonio de nuestra firmeza y de nuestra voluntad para coordinar el movimiento. Previamente ha habido otras asambleas y coordinaciones regionales. Y habrá otras. Convencidos de que la multiplicación de nuestros contactos y los lazos que se establecen garantizará el éxito de nuestra acción común, volveremos a reunirnos en Saint-Nazaire [Departamento del Loira-Atlántico] el 6 y 7 de abril.

Cuatro meses después, ¡seguimos aquí!

A pesar de la represión y las calumnias de Macron, desde el 17 de noviembre miles de chalecos amarillos se organizan para resistir y transformar lo más injusto que existe en nuestra sociedad. A todo lo largo y ancho de Francia, con la cabeza alta, nos ponemos los chalecos amarillos en las rotondas y en las empresas. Nuestra reivindicación no se limita al precio de los carburantes. También queremos contribuir a sentar las bases de una sociedad democrática que no nos condene a la pobreza mientras los ricos siguen aumentando su riqueza. La conclusión del gran debate [organizado por Macron para contrarrestar al movimiento. ndt] no marca el fin del movimiento.

Nuestro combate sigue contando con el apoyo de la población que comparte los problemas que planteamos en torno a la carestía de la vida y la organización democrática [de la sociedad].

¡Ha concluido el gran blablá [debate nacional] y nuestras reivindicaciones siguen pendientes!

La lista de nuestras reivindicaciones es larga, pero las reivindicaciones fundamentales son que la gente está harta de matarse a trabajar para ganar cada vez menos y pagar cada vez más; que ya no soporta más el no poder decidir por sí misma sobre las cuestiones que le afectan. ¡Porque queremos vivir, no sobrevivir!

Exigimos:

Medidas inmediatas contra la carestía de la vida: incremento generalizado de salarios, pensiones y subsidios, así como que sean indexados al IPC; la suspensión de la CSG [impuesto sobre las pensiones] y el IVA para los productos de primera necesidad;

Justicia social mediante la supresión inmediata del CICE [subvenciones a la patronal para crear empleo] para las grandes empresas y restablecimiento del ISF [impuesto sobre las grandes fortunas suprimido por Macron];

Un poder realmente democrático, lo que conlleva la puesta en pie del Referéndum de Iniciativa Ciudadana sobre todas las cuestiones, así como la revocación [de los cargos electos];

Un compromiso real con el cambio climático que no está opuesto a la justicia social que reclamamos;

Amnistía para todos los chalecos amarillos y el cese inmediato de los juicios y la violencia contra los chalecos amarillos.

¡Todos y todas juntos para expulsar a Macron y su política al servicio de las y los ricos y la gran patronal!

Nos volvemos a ver en Saint-Nazaire el 6 y 7 de abril para la próximo etapa, que no será la última. Nuestro combate continúa. Las manifestaciones, bloqueos y otras acciones continuarán. La reunión de hoy, la cantidad de gente reunida y nuestra determinación, son buena expresión de ello.

París, 16/03/2019

Traducción: viento sur