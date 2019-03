EEUU: Aumentan un 226 % los delitos de odio en los condados donde Trump realizó mítines

Aumentan los delitos de odio en EEUU

Washington, marzo 23 - En los condados de EE.UU. donde el presidente Donald Trump realizó mítines de campaña, el nivel de los delitos de odio reportados se incrementó un 226 % en comparación con aquellas locaciones donde él no intervino, afirman politólogos de la Universidad del Norte de Texas en una investigación publicada el jueves por The Washington Post.



Los especialistas señalan que su análisis no puede "dar por seguro" que dicho aumento se atribuyó únicamente a la retórica de Trump, aunque subrayan que no es posible ignorar dicha correlación.



Los investigadores analizaron datos del mapa de la Liga contra la difamación, el odio, el extremismo, el antisemitismo y el terrorismo, y llegaron a la conclusión de que las declaraciones de Trump, formuladas durante su campaña electoral de 2016, pueden alentar los delitos de odio.



"Hemos examinado esta cuestión debido a que muchos políticos y expertos acusan a Trump de alentar el nacionalismo blanco", afirmaron los analistas al medio.



Según un informe anual del FBI publicado en noviembre de 2018, los delitos de odio en EE.UU. aumentaron un 17 % en 2017 en comparación con el año anterior.