Vicecanciller: Uruguay no firmará declaración de mandatarios de Prosur

22 marzo 2019 - El Gobierno de Uruguay decidió no suscribir la declaración de mandatarios de Prosur que se realizará este viernes en Santiago, porque no quiere que se repitan errores pasados como con Unasur, dijo a Sputnik el vicecanciller Ariel Bergamino.



"Uruguay no va a subscribir la declaración de mandatarios de Prosur", sostuvo Bergamino a esta agencia.



El miércoles, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había dicho que si la iniciativa regional tenía una connotación ideológica entonces estaría repitiendo los errores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y que Latinoamérica ya tiene varios procesos de integración regional.



Este jueves se realizó en Chile la Cumbre de Cancilleres Prosur, encuentro de ministros que precede a la Cumbre de Mandatarios que se realizará el viernes, en el marco de la creación de la nueva instancia regional Prosur que busca reemplazar a Unausur.



El viceministro uruguayo adelantó lo que será la participación de su país en la cumbre de mandatarios del viernes, señalando que su Gobierno no firmará la declaración conjunta por que "no creemos realmente que los problemas que suponen los procesos de integración se resuelvan creando nuevos organismos, y superponiendo un organismo sobre otro como la capa de una cebolla".



"Estamos dispuestos a examinar uno por uno los distintos organismos y esquemas de integración y, de ser necesario, adoptar las medidas que correspondan para actualizarlos, mejorarlos, o incluso, si ponerle fin si hay que hacerlo, pero crear por crear no es el mejor camino", señaló.



Además, sostuvo que "en este proceso de creación de Prosur se están cometiendo los mismos errores que se señalaron como fracaso de Unasur".



Bergamino aclaró que "si bien Uruguay no va a suscribir a esta declaración, sí va a participar el viernes de la cumbre presidencial de Prosur", dijo.



"Nosotros hemos sido muy claros al expresar la posición de Uruguay, nosotros no queremos ser los raros del barrio, los difíciles del vecindario, pero desde nuestra posición intentamos ayudar a mejorar el vecindario", agregó.



La autoridad uruguaya se refirió a la situación de Unasur, asegurando que "no hay duda de que padece una parálisis, y las causas son varias, no es una sola".



"Se ha dicho que Unasur padece una "extrema ideologización", pero hoy parece que la ideología tiene la culpa de todo cuando en realidad uno podría preguntarse: ¿Prosur no tiene una connotación ideológica también?", preguntó.



Bergamino criticó que la organización de Prosur no haya invitado a representantes del Gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, señalando que "comenzar a lanzar un proceso con un país que no está invitado, ¿es hablar de integración?".



"En última instancia en los procesos de integración, quien excluye también se excluye", añadió.



Este viernes se inaugurará en Santiago el primer encuentro de mandatarios para conformar el nuevo organismo Prosur, y contará con la presencia de los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú.



Bolivia y Uruguay participarán a través de representantes diplomáticos.

