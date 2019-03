Piloto del Boeing siniestrado en Indonesia chequeó el manual mientras el avión se iba a pique

Boeing 737 Max 8 en cuestionamiento por reiterados siniestros Credito: Agencias



Nueva York. Mientras el avión caía, el piloto del Boeing 737 Max 8 siniestrado el pasado octubre en Indonesia buscó desesperadamente en un manual técnico una posible solución para estabilizar el aparato, que apenas momentos después se estrelló en el mar de Java dejando 189 muertos.



Ese momento quedó recogido en la grabación de audio de la cabina, recuperada tras el accidente, según dijo este miércoles a The New York Times el director de la agencia indonesia que investiga lo ocurrido.



Hacia el final del registro, según esa fuente, también puede escucharse al copiloto de la aeronave rezar y rogar a Dios por un milagro.



Poco antes, el piloto le había cedido los mandos mientras pasaba las páginas de un manual para tratar de entender lo que estaba ocurriendo con el aparato.



Las autoridades indonesias publicaron en noviembre un informe preliminar sobre el accidente del vuelo 610 de Lion Air, pero en él no aparecía el contenido del audio de la cabina, pues el dispositivo que contenía la grabación aún no se había localizado.



Los investigadores tienen previsto dar a conocer un informe final en julio o agosto, pero no se espera que se difunda ni el audio ni una transcripción, dado que lo prohíben normas en Indonesia.



La atención en torno a las pesquisas del accidente del pasado 29 de octubre se ha disparado después de que este mes se estrellara en Indonesia otro Boeing 737 Max 8, lo que llevó a numerosos países a prohibir los vuelos de ese modelo.



Según la investigación preliminar del siniestro de Lion Air, el morro del avión se inclinó hacia abajo más de 20 veces, un movimiento que los expertos creen que pudo estar causado por un error de un sistema automático.



Tras el accidente de Etiopía, salió a la luz que al menos dos pilotos habrían mostrado el pasado año su preocupación por una "inclinación aguda" del morro del avión cuando se conectaba el piloto automático, que se solucionó desconectándolo.



El Seattle Times informó hoy asimismo de que el FBI está ayudando a los agentes federales de aviación en una investigación desde Washington.



Boeing ha anunciado que tiene previsto hacer una actualización de software para responder a los problemas descubiertos en esas investigaciones, así como nueva formación para los pilotos.



El gigante aeronáutico estadounidense está en medio de una importante crisis después de que muchos países hayan vetado a los 737 Max 8 en respuesta a estos accidentes.



Este martes, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció además que ha ordenado una auditoría del proceso de certificación de este modelo.