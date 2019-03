Josep Borrell: Rodríguez Zapatero no viajó a Venezuela “por mandato” del presidente de España

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell Credito: Archivo

20-03-19.-El ministro español de Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, confirmó hoy que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó el lunes a Venezuela, pero que no lo hizo “por mandato” del Ejecutivo español, y dejó claro que no tiene conocimiento del motivo de su desplazamiento ni de sus resultados, reseñó la agencia Efe.



En rueda de prensa junto al presidente de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, Borrell explicó que él tuvo conocimiento del viaje de Zapatero “prácticamente al mismo tiempo que se estaba produciendo“, después de que el embajador de España en Caracas fuera avisado de la llegada del expresidente.



El ministro añadió que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (presidente del Gobierno de 2004 a 2011) se desplazó a Caracas “sin ningún mandato” del actual Ejecutivo, presidido por el también socialista Pedro Sánchez.



El responsable de Exteriores español aseguró que no tiene “noticia” ni de “en qué ha consistido el viaje” ni “cuál ha podido ser el resultado de sus gestiones” ni “en qué han consistido”.



Ese viaje se ha producido en medio de la continuada disputa por la legitimidad entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y pocos días después de que se supiera que Estados Unidos consultó con el Gobierno español la posibilidad de que acogiera a altos cargos del actual Ejecutivo venezolano en caso un cambio político en el país latinoamericano.