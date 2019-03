EEUU acusó a Rusia, China y Cuba de apoyar al “ex régimen” de Maduro

Yleem Poblete, subsecretaria de Estado de EEUU para Control de Armamento Credito: Web

19-03-19.-La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Control de Armamento, Yleem Poblete, acusó a Rusia, China y Cuba de apoyar al "ex régimen" de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela, reseñó la agencia Efe.



"El ex régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país", señaló Poblete.



La funcionaria hizo las declaraciones en un duro discurso, en el que también criticó a Irán, Siria y Corea del Norte, con motivo del acceso de su país a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra.



"La historia ha demostrado que un régimen que oprime a su pueblo y se salta a la torera el Estado de Derecho desprecia las leyes internacionales, por lo que esperamos que un representante del presidente legítimo Juan Guaidó pueda asumir la presidencia de turno venezolana de esta Conferencia de Desarme en mayo", manifestó.



Poblete indicó que las acciones agresivas y desacato de Rusia han sacudido la arquitectura de seguridad europea a través de todo tipo de acciones, como la de seguir apoyando y defendiendo las tácticas brutales del régimen sirio de Bachar al Asad contra su propio pueblo, incluido el uso de armas químicas. “Pero el de Damasco no es el único régimen aborrecible que apoya Rusia, también el de Maduro en Venezuela", añadió la subsecretaria de Estados Unidos, país que el mes pasado suspendió el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Mediano y Corto Alcance que Moscú y Washington mantuvieron en vigor durante 30 años.



Sobre Irán, expresó la preocupación de Estados Unidos por el programa de desarrollo balístico de un país que "posee el mayor arsenal de misiles de la región y los desarrolla con cada vez mayor exactitud", algo que en su opinión es uno de los principales factores de desestabilización de Medio Oriente.



De China, afirmó que esa nación sigue centrada en el dominio regional y en intentar ser cada vez más capaz de ejercer la coerción de los aliados de Estados Unidos para convertirse en una potencia militar que pueda competir en el ámbito mundial.



Con Corea del Norte, país con el que Estados Unidos mantiene un diálogo de desarme al más alto nivel (con dos reuniones en 2018 y 2019 entre el presidente Donald Trump y el mandatario norcoreano Kim Jong-un), Poblete se mostró más moderada, aunque instó a Pyongyang a "abandonar todas sus armas de destrucción masiva".



Estados Unidos asume la presidencia de una Conferencia de Desarme que no ha conseguido la firma de acuerdos internacionales en esta materia en las dos últimas décadas, lo que ha minado su reputación y ha generado una parálisis que en palabras de la delegación norteamericana debe contrarrestarse con voluntad política.