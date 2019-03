Colombia: Lotes de anticonvulsivo defectuoso son retirados del mercado

Medicamento retirado del mercado colombiano

19 de marzo de 2019.- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó una alerta sanitaria, donde difunde que los lotes 05 y 035 del anticonvulsivo de marca Fennyn del laboratorio Quirupos, presentó incoherencia con respecto a la cantidad del principio activo fenitoína.



La alerta notificó que dentro del programa pos comercialización “De Muestra la Calidad”, que realiza el Invima, se llevó a cabo los análisis de los lotes del producto, estos arrojaron un resultado no conforme en la prueba de valoración de principio activo.



Los resultados de las pruebas de laboratorio, evidenciaron que la cantidad de principio activo del medicamento, no cumple con las expectativas, esto puede ocasionar que los pacientes no estén recibiendo la dosis prescrita.



El Invima solicitó el retiro del mercado de los lotes afectados del producto, abstenerse en adquirirlo y en caso de estar consumiendo este anticonvulsivo, solicite su reposición al titular. Por otra parte notifican, que aquellos pacientes que han presentado un evento no deseado, deben reportarlo a la página web de la agencia sanitaria.



La fenitoína es un antiepiléptico de uso común, indicado en pacientes que sufren diversos tipos de epilepsia, también puede utilizarse, para tratar y prevenir las convulsiones, que pueden empezar durante o después de la cirugía en el cerebro.