Por borracho en la vía pública: Detenido en EEUU expresidente peruano Alejandro Toledo

18 marzo 2019 - El ex presidente peruano Alejandro Toledo fue detenido y llevado a una prisión en San Francisco, Estados Unidos, por encontrarse en presunto estado de ebriedad en la vía pública.



Según informó el sitio peruano de noticias RPP Noticias, el hecho ocurrió en el condado de San Mateo, en la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Al tratarse de una falta menor, el ex mandatario fue enviado a la Maguire Correctional Facility, en Redwood City, pero fue liberado pocas horas después.



Tras conocerse la noticia, RPP Noticias se comunicó con el ex presidente, quien respondió la llamada, pero negó haber estado detenido. "Te estoy hablando desde mi casa. Estoy en mi casa escribiendo mi libro", dijo el ex mandatario.



Sin embargo, autoridades del condado de San Mateo, donde sucedió el incidente, confirmaron al medio peruano que Toledo estuvo varias horas detenido antes de ser liberado. De acuerdo con el Código Penal de California, "quien se encuentra en un lugar público bajo la influencia de licor intoxicante (…) en una condición que no pueda ejercer (…) es culpable de conducta desordenada, un delito menor".



Este cargo no guarda relación con la investigación y orden de prisión preventiva que tiene pendiente el ex mandatario en Perú por delitos de corrupción y lavado de activos, citó Infobae este lunes.