(VIDEO) Ecuador: Organizaciones sociales realizan plantón por la defensa de UNASUR

17 marzo 2019 - Mujeres de Ecuador realizaron este domingo 17 de marzo un plantón y a su vez se amarraron a la estatua de Néstor Kirchner para rechazar la decisión del Gobierno ecuatoriano, Lenín Moreno, de retirar de su país del organismo regional Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).“Los Pueblos Somos UNASUR”, exclamaron las manifestantes. El plantón inició cerca de las 11h00 (hora de Ecuador), en los exteriores del Edificio de UNASUR, al pie de la estatua de Néstor Kirchner que, según informó el presidente Moreno, será retirada.La Coordinadora Nacional por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia expresó su repudio, frente a la decisión del Gobierno de Moreno, de renunciar al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas y, con ello, al ser Ecuador sede, el eventual traspaso del edificio que pertenece a los países miembros, a control exclusivamente ecuatoriano.La organización señaló que la decisión del presidente Moreno implica “un golpe letal para la propuesta de integración soberana, emprendida desde 2007 por los países de América del Sur, pues debilita al extremo el proceso e institucionalidad de Unasur”.Consideran que los “argumentos esbozados por el Ejecutivo en torno a la salida del Ecuador, no son sino un pretexto que pretende encubrir un viraje radical de la política exterior del país, que se pliega progresivamente a la agenda de la política de integración de los Estados Unidos y sus lacayos regionales, con la finalidad de desmontar los políticas soberanas”.La Coordinadora Nacional por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia expresó que, al ser Ecuador sede de UNASUR, la decisión presidencial “tiene mayores implicaciones” porque, dicen, una denuncia del Tratado Constitutivo implicaría el traspaso del edificio “que hoy pertenece legal y legítimamente a todos los países miembros a control exclusivamente ecuatoriano”.Igualmente, denuncia que, se está patrocinando una “crisis” institucional de UNASUR, suplantando este proyecto de integración “por una iniciativa levantada por sectores corporativos y neoliberales”. Además, cuestionan que se ha vulnerado los protocolos relativos a la sede en la mitad del mundo, que legal y legítimamente les pertenece a todos los países miembros.Con esta decisión, Ecuador se convierte en el séptimo país que se retira del organismo creado en 2008. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, decidieron retirarse de la Unasur en abril del año pasado.Esta decisión se da dos días después de que Ecuador firmara con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo por 4.209 millones de dólares.