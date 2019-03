Las calles de Brasil y del mundo exigen saber quién ordenó matar a Marielle y Anderson

17/03.- Las manifestaciones ocurridas en todo el mundo por el recuerdo de un año del asesinato de la concejal del PSOL de Río de Janeiro Marielle Franco y de su chofer Anderson Gomes demostraron la fuerza del movimiento por justicia y solidaridad internacional a los compañeros y compañeras de Brasil. En el actual contexto del gobierno de extrema derecha de Bolsonaro, recordar la ejecución de Marielle y Anderson y exigir el esclarecimiento de este crimen político es tarea esencial para garantizar la seguridad de todos los activistas y militantes que actúan en las numerosas luchas políticas y sociales en todo país .



Los desfiles de Carnaval iniciaron una jornada que sensibilizó a gran parte de la población brasileña, con escuelas de samba y bloques de calle recordando a Marielle y criticando al presidente ideológicamente vinculado al autoritarismo de los sectores de seguridad, a las milicias ya los grupos de exterminio que persiguen la militancia de ” izquierda y operan directamente el genocidio cotidiano de la población negra y pobre en las periferias de Brasil. De norte a sur, la gran fiesta popular fue marcada por las protestas contra Bolsonaro y por el cuestionamiento sobre las motivaciones del crimen contra Marielle y Anderson.



Las manifestaciones del Día Internacional de Lucha de las Mujeres dieron continuidad a este movimiento de contestación, y decenas de miles de mujeres tomaron las calles el 8 de marzo nuevamente denunciando los ataques del gobierno a los derechos de las mujeres, nuevamente teniendo a Marielle como símbolo de resistencia y lucha . Los llamados internacionales de las mujeres contra el patriarcado y su opresión resonaron por todos los estados, concretando el primer amplio movimiento de calle contra Bolsonaro y su gobierno obscurantista.



La reciente prisión de dos ex policías militares denunciados como ejecutores del crimen hizo aún más evidente el carácter político del asesinato de la concejal del PSOL, y las manifestaciones del 14 de marzo asumieron como eje la exigencia de la resolución total del caso. En todo país, manifestaciones políticas y culturales marcaron el triste aniversario de la ejecución, exigiendo la verdad sobre el crimen y sus mandantes, probablemente ligados a los milicianos ya las altas cúpulas de la derecha política fluminense.



La solidaridad internacional también es enorme. En varios países, compañeros y compañeras se reunieron y también recordaron a Marielle y su legado, señalando a los luchadores brasileños que no estamos solos y nuestra lucha en todo el mundo es una sola. Los homenajes fueron de Chile a Palestina, de EEUU a Europa, y por todo el mundo las demostraciones ocurridas frente a las embajadas brasileñas amplificaron nuestra lucha y nuestra resistencia



El asesinato de Marielle y Anderson fue un crimen político. Marielle fue muerta por ser una militante socialista defendiendo sus ideas, por ser una parlamentaria del PSOL que denunció la violencia contra la población trabajadora, por ser una mujer negra de la favela que enfrentó el combate contra poderosos intereses políticos y empresariales de las mafias que controlan el estado de Río de Janeiro a través de la corrupción y la violencia.



La actuación de Marielle como asesora del diputado Marcelo Freixo durante más de diez años es elemento esencial para entender el crimen. Desde antes de ser elegida concejal ella ya integraba el combate trabado por el PSOL contra los paramilitares que se daba en la trinchera del mandato de Freixo en la asamblea estadual. Tal trayectoria, así como las recurrentes amenazas al propio diputado y el descubrimiento del plan para asesinarlo en diciembre del año pasado, refuerzan que el carácter del crimen extrapola los límites individuales. No se trata de un impulso de rabia por parte de profesionales idóneos. Tampoco se trata de un silenciamiento individual de Marielle. Fue un crimen político cuyo objetivo fueron los que luchan contra las milicias de Río.



Estas milicias son las expresiones armadas de grupos políticos de derecha que se fortalecen con el discurso de la familia Bolsonaro, que ya ha homenajeado a numerosos policías milicianos, y estos grupos armados operan a través de conexiones escasas con diversos niveles de gobierno. La forma profesional de su ejecución demuestra un gran aparato detrás de los asesinos, y las movilizaciones en Brasil no terminarán hasta la completa aclaración de los mandantes del crimen y sus reales motivaciones.



Seguiremos en las calles por Marielle y Anderson, contra este gobierno de extrema derecha que estimula y amplía la violencia contra los pobres. Seguimos en las calles exigiendo saber quién mandó matar a Marielle y Anderson.

