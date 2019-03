Trump: Google ayuda a China y su Ejército pero no a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al gigante tecnológico Google de ayudar al Ejército de China a realizar negocios en Asia.



“Google está ayudando a China y a su Ejército, pero no a EE.UU., ¡Terrible! La buena noticia es que ellos ayudaron a la corrupta Hillary Clinton y no a Trump… y, ¿cómo les fue en esto?”, tuiteó el sábado Trump.



La empresa estadounidense no tardó en rechazar las acusaciones del jefe de la Casa Blanca afirmando que Google “está trabajando con el Gobierno de Estados Unidos, incluyendo con el Departamento de Defensa (Pentágono) y en muchas otras áreas relacionadas con la seguridad cibernética, el reclutamiento (de fuerzas) y la asistencia sanitaria”.



Trump acusó a Google de cooperar con el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China después de que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Joseph Dunford, arremetió el jueves en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado norteamericano contra el gigante tecnológico por “beneficiar indirectamente al Ejército chino” al prestar sus servicios en el país asiático.



Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., Patrick Shanahan, reprochó la “falta de voluntad” de Google para “apoyar proyectos del Departamento de Defensa” y alertó que China emplea con mucha frecuencia “tecnologías desarrolladas en el mundo civil” para fomentar sus capacidades militares y alegó que el robo de tecnología estadounidense por parte de Pekín contribuye a su avance en el sector militar.



Google ha cancelado una oferta que hizo al Pentágono para un contrato de desarrollo de almacenamiento de datos de manera virtual, también conocido como almacenamiento en nube, y anunció que planea terminar su cooperación con la Defensa estadounidense en el proyecto Maven, que emplea la inteligencia artificial para operaciones de vehículos teledirigidos militares.



Esto sucede mientras el Pentágono alerta de los crecientes avances de China en materia de defensa, por lo que ha propuesto dedicar buena parte de su presupuesto para el año 2020 a mantenerse a la vanguardia frente al desarrollo militar del gigante asiático.

