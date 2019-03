Bolivia alerta de una invasión en Venezuela como en Irak y Libia

El presidente boliviano, Evo Morales

16 de marzo de 2019.- Bolivia enfatiza la necesidad de diálogo para una salida a la crisis venezolana y recuerda las secuelas de las intervenciones en Libia e Irak.



“Sé que hay preocupación en el mundo sobre Venezuela, pero repasemos la historia, donde ha habido intervenciones, como a Libia, como a Irak, nunca ha habido soluciones, ni a temas sociales menos a las democracias”, ha dicho este viernes el presidente boliviano, Evo Morales, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en Atenas (capital griega).



Del mismo modo, ha considerado que “la única forma de resolver es con el diálogo” y ha pedido que la Unión Europea (UE) lo respalde.



Morales ha reiterado la postura de La Paz ante las recientes turbulencias políticas en Venezuela, desatadas en un principio por la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como “presidente interino” y el posterior reconocimiento de EE.UU., país que no deja de amenazar a Caracas con una intervención militar para que el presidente Nicolás Maduro deje el cargo.



El lunes, el mandatario boliviano repudió la campaña de desinformación y manipulación liderada por Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela “para justificar una agresión” en este país.



En la misma línea con la postura de Morales, el premier griego ha indicado que el Gobierno y la oposición venezolanos “deben empezar un diálogo para evitar una guerra civil” y ha resaltado el requisito de que el pueblo del país caribeño “decida su futuro sin injerencia extranjera”.



“Nos hemos puesto de acuerdo con el presidente Evo de que la única perspectiva en los días venideros es el diálogo, el diálogo entre todas las partes. Gobierno y oposición tienen que sentarse alrededor de la misma mesa de diálogo para evitar la escalada de la crisis, y a lo mejor una guerra civil”, ha dicho Tsipras.



Caracas considera la crisis política en curso en Venezuela como una muestra del plan golpista de la oposición, apoyado por Washington. Es más, Maduro ya ha pedido a los opositores que abandonen el camino del “intervencionismo yankee”.



El mandatario venezolano, al mismo tiempo, al señalar el fracaso de la referida intentona golpista, se ha manifestado dispuesto a dialogar con la oposición, incluso sobre las elecciones presidenciales.



Sin embargo, los opositores venezolanos no han escatimado esfuerzos a la hora de desacreditar las gestiones de Maduro para lo que han contado con el pleno apoyo de EE.UU., cuyo Gobierno no ha cesado de imponer sanciones a diferentes sectores de Venezuela a fin de debilitar su economía y dirigir el descontento social hacia el Palacio de Miraflores.