Corea del Norte podría suspender la negociación nuclear por la actitud "mafiosa" de EEUU

15-04-19.-Corea del Norte está considerando suspender las conversaciones con Estados Unidos y podría reconsiderar la prohibición de los misiles y las pruebas nucleares a menos que Washington haga concesiones, según comentarios de un diplomático recogidos por medios de comunicación, reseñó la agencia Reuters.



La viceministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, culpó a altos cargos estadounidenses del fracaso de la cumbre del mes pasado en Hanói entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, según dijeron la agencia rusa de noticias TASS y Associated Press.



“No tenemos ninguna intención de ceder a las demandas de Estados Unidos (hechas en la cumbre de Hanói) de ninguna forma, ni estamos dispuestos a participar en negociaciones de este tipo”, dijo Choe a la prensa en Pionyang, capital de Corea del Norte, según citas recogidas por TASS.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, “crearon un ambiente de hostilidad y desconfianza y, por lo tanto, obstruyeron el esfuerzo constructivo para las negociaciones entre los líderes supremos de Corea del Norte y Estados Unidos”, dijo Choe según Tass.



Está previsto que Kim haga un anuncio oficial próximamente sobre su posición con respecto a las conversaciones de desnuclearización con Estados Unidos y las medidas adicionales del Norte, agregó Choe.



También señaló que Washington desperdició una oportunidad de oro en la cumbre y advirtió de que Kim podría reconsiderar una moratoria sobre los lanzamientos de misiles y las pruebas nucleares, según la agencia de noticias Associated Press.



“Quiero dejar claro que la postura de estilo mafioso de Estados Unidos eventualmente pondrá la situación en peligro”, dijo la dirigente según AP. No obstante, agregó: “Las relaciones personales entre los dos líderes supremos siguen siendo buenas y la química es misteriosamente maravillosa”.



Los comentarios de Choe utilizan la retórica habitual del Norte en momentos tensos en sus relaciones con Washington. Joshua Pollack, experto en Corea del Norte, cree que Corea del Norte podría estar lanzando un ultimátum.



“Están poniendo una señal, diciendo hacia dónde se dirigen las cosas si nada cambia”, dijo Pollack, del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación en Monterey, California.