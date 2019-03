(VIDEO) Argentina: Cristina Fernández denuncia cómo la persecución dañó salud de su hija

Credito: PL

14 marzo 2019 - En un conmovedor video difundido en las redes sociales, la exmandataria argentina Cristina Fernández denunció cómo la feroz persecución política contra su hija, hoy bajo tratamiento en Cuba, debilitó su estado de salud.



La exmandataria publicó en twitter un mensaje horas antes de partir a La Habana, donde Florencia Kirchner permanece internada desde el 7 de marzo con la salud debilitada, que le prohíbe mantenerse sentada o de pie por períodos prolongados de tiempo.



En el video, donde se le escucha con la voz por momentos quebrada, la actual senadora por Unidad Ciudadana describió cómo debido a todo lo que ha padecido su hija en los últimos tiempos, acusada incluso de formar parte de una asociación ilícita, ha quebrado su estado físico.



En el mensaje, de unos cuatro minutos, Fernández denuncia además que otra vez en los tribunales de Comodoro Py 'no solo se violan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri sino también se violan todos los derechos de nuestros hijos e hijas'.







La exmandataria, quien ha denunciado ser víctima de una persecución política y judicial sin precedentes -señalada hoy en ocho causas distintas-, explicó que presentaron un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales, a los que su propia hija concurrió cada vez que fue citada.



Producto de la persecución feroz a la que fue sometida empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud y el brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo.



'Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí el 27 de octubre de 2010', resaltó la exgobernante.



Cristina relató que el 5 de diciembre del pasado año Florencia -que estudió cine- fue invitada al festival de La Habana para presentar el documental El Camino de Santiago, del cual fue coguionista y que obtuvo un premio.



En esos días, dijo, 'pidió hacerse una consulta médica por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano que como todos saben es de altísima calidad. Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento'.



Florencia retornó a Argentina y en febrero volvió a viajar a Cuba para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, explicó la exmandataria, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llego luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente.



Por eso, debieron evaluarla y tratarla y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo.



Cristina resaltó que cuando presentaron el certificado médico de Florencia ante los tribunales solicitaron la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más el estado clínico de su hija.



Pero como siempre una vez más vulneraron nuevamente los derechos de mi hija como hicieron y siguen haciendo con los míos con una diferencia muy grande: yo fui dos veces presidenta de este país, he elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones que las tiene y muy profundas decidió otra vida, ella eligió el arte y la militancia feminista.



La senadora remarcó que la persecución que han hecho sobre Florencia y que la ha devastado 'es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner, solo por eso, porque es nuestra hija'.



'Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella, por favor', concluye en el conmovedor video.



Las respuestas en apoyo a la expresidenta no se hicieron esperar y muchos cibernautas le envían su solidaridad bajo la etiqueta #FuerzaCristina.



Ayer en la noche varios medios de prensa difundieron que la exmandataria había presentado una nota para viajar a La Habana, donde estaría por una semana.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 237 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=260880&SEO=cristina-fernandez-denuncia-como-la-persecucion-dano-salud-de-su-hija-video)