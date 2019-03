México: abierta oficialmente nueva investigación sobre caso Ayotzinapa

Abierta nueva investigación sobre caso Ayotzinapa

12 de marzo de 2019.- Este 11 de marzo se inauguró formalmente la nueva etapa en la asistencia técnica internacional para el caso Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrá una tercera fase en el apoyo técnico a las autoridades mexicanas para llegar a la verdad y la justicia de los hechos, la que será la primera con la nueva administración federal.



Este lunes se presentó el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) de la CIDH, mismo que brindará apoyo a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa -creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador- y a las autoridades de justicia en cuatro puntos específicos:



La búsqueda de los 43 estudiantes de la normal Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada, investigaciones efectivas, atención a todas las víctimas de esos crímenes y establecimiento de medidas estructurales que garanticen la no repetición de los hechos.



Al presentar el nuevo plan de trabajo, la presidenta de la CIDH y relatora de ese organismo para México, Esmeralda Arosamena de Troitiño, indicó que el organismo a su cargo sigue comprometido con la construcción de la verdad en este caso.



La comisionada también entregó el informe final del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH -instancia que se instaló con la pasada administración federal como una manera de suplantar los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se tuvo que retirar del país el 30 de abril de 2016 luego que el gobierno de Enrique Peña Nieto no renovara el acuerdo para su permanencia-, el cual también cerró sus actividades para iniciar las del GAT. El reporte lo recibieron los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado.



La presidenta de la CIDH subrayó que para esa instancia internacional, la “mal llamada” verdad histórica, debe quedar en el pasado y ser descartada por las nuevas autoridades mexicanas a fin de llegar a la verdad y la justicia.



“Tenemos que dejar atrás la llamada verdad histórica. Debe darse una nueva narrativa. Al mal llamada verdad histórica está descartada”, subrayó.



Aplaudió la posición de las nuevas autoridades federales, que a diferencia de la pasada administración, han abierto un impulso que representa “una oportunidad histórica para romper con la impunidad”.



El subsecretario Encinas remarcó que el GAT apoyará técnicamente todas las líneas e investigación criminal abiertas, las que no siguió la antigua Procuraduría General de la República y las que realice la Comisión creada por decreto presidencial, entre otras; además que brindará acompañamiento para impulsar nuevos mecanismos que no hayan sido explorados de manera adecuada para obtener información fidedigna.



La subsecretaria Delgado afirmó que la presencia de este nuevo mecanismo de la CIDH abonará en la disposición del nuevo gobierno federal para dar con la verdad de los hechos, llegar al paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y castigo a los responsables de esos crímenes.



Hilda Legideño, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, destacó la importancia del trabajo de la CIDH para que el caso no haya sido cerrado, y destacó que si bien la disposición del gobierno de López Obrador representa una puerta para el acceso a la justicia, los padres y madres de los chicos no se conformarán con esto, sino que quieren hechos y respuestas.



En el año 2014, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos sin que las autoridades del gobierno del ex-presidente Enrique Peña Nieto condujera investigaciones pertinenrtes y creíbles sobre el suceso.