Europa advierte al Reino Unido ante eventual rechazo del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May y Jean-Claude Juncker Credito: Hispantv

12 de marzo de 2019.- La Comisión Europea (CE) alerta que no hará ninguna concesión más, si el Parlamento británico vuelve a rechazar el acuerdo de Brexit.



“No habrá una tercera oportunidad. No habrá más interpretaciones de las interpretaciones ni más garantías sobre las garantías si la votación de mañana fracasa”, ha señalado este lunes el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en rueda de prensa con la primera ministra británica, Theresa May.



May, por su parte, ha asegurado haber conseguido “cambios legalmente vinculantes” sobre el acuerdo del Brexit, tras una negociación de última hora con Juncker en la ciudad francesa de Estrasburgo.



“Los diputados tenían claro que se necesitaban cambios legales en la salvaguarda (irlandesa). Hoy hemos conseguido cambios legales”, ha destacado May, la víspera de que presente de nuevo al Parlamento británico el acuerdo de divorcio con las garantías obtenidas, exigidas por los diputados británicos, al rechazar en enero el acuerdo de divorcio cerrado en noviembre.



David Lidington, ‘número dos’ de la primera ministra, ha dicho por su parte que “el instrumento legalmente vinculante” agregado al acuerdo permitirá empezar una disputa formal en caso de que el Gobierno del país europeo considere que la Unión Europea (UE) pretende mantener al Reino Unido dentro de sus estructuras de manera indefinida.



El líder del opositor Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió el lunes al Parlamento que repudie este martes el acuerdo propuesto por May para el Brexit, a pesar de concesiones negociadas con la UE a última hora.



Asimismo, destacados parlamentarios del Partido Conservador han exigido a la primera ministra que suspenda la votación sobre el Brexit en el Parlamento británico.



La UE y el Reino Unido han mantenido intensas conversaciones de cara a que el Brexit sea aprobado en el Parlamento británico, mientras May ha alertado de un futuro incierto en caso de rechazo.



El Reino Unido debe abandonar el bloque el 29 de marzo y, este 12, May debe presentar de nuevo al Parlamento el acuerdo de divorcio, junto a las eventuales garantías obtenidas de la UE, o enfrentar un posible Brexit sin acuerdo.