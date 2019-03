Argentina#8M: Cientos de miles marcharon a Plaza de Mayo contra el patriarcado y la violencia machista

Fueron más de 300 mil las mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries y una buena cantidad de varones que desbordaron las calles céntricas por el #8M



10/03.- El documento final, producto de la discusión colectiva en asambleas, incluye a todas las identidades sexuales no heteropatriarcales y suma los reclamos laborales, por la legalización del aborto y el freno al ajuste. Tensión entre parte de las organizadoras y los sindicatos.



La multitudinaria movilización de mujeres llegó esta noche a la Plaza de Mayo donde se realizó la lectura de un documento que sirvió de cierre al nuevo Paro Internacional y Plurinacional de Mujeres. El balance incluyó duras críticas al modelo de ajuste del gobierno de Cambiemos, el reclamo por políticas políticas públicas para poner un freno a la violencia machista y por el aborto legal, seguro y gratuito.



Mujeres de todas las edades, en especial de adolescentes y jóvenes, participaron de la movilización que se desplazó desde el Congreso por Avenida de Mayo y las calles adyacentes. La bandera de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue la primera en ingresar a la Plaza de Mayo, mientras que las organizaciones estudiantiles marcharon por Diagonal Norte y las agrupaciones sindicales por Diagonal Sur.



Las primeras mujeres empezaron a llegar al Congreso cerca de las 15, y desde esa hora la Avenida de Mayo se convirtió en una pasarela de vendedores de pañuelos, pines, choripanes y sándwiches veganos. Pañuelos también había de todos los colores: al menos 14 diseños. Contra la violencia, a favor del aborto legal, por la separación de la Iglesia y el Estado, contra el maltrato animal y por una ley de adopción, entre otros.



Pasadas las 19.30, con la plaza colmada y la Avenida de Mayo ocupada hasta el Congreso, las organizadoras anunciaron que el acto no podía empezar porque algunas centrales de trabajadores, como la CGT y la CTA, “boicotean el acto de las mujeres”. Según relataron las organizadoras, se habían comprometido a contribuir con los gastos de la organización, y a último momento se dieron de baja. Por micrófono se anunció que la empresa de sonido no iba a habilitar los micrófonos hasta que apareciera el dinero. Y a partir de ese momento, empezaron a pasar con bolsas entre la multitud para pedir colaboraciones. En menos de 15 minutos, se juntaron $36.000. Faltaban $10.000, que llegaron en muy poco tiempo, y los aplausos inundaron la plaza. “Lejos de abatirse, las mujeres se sintieron empoderadas con la colecta: ‘Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, las mujeres le enseñan cómo luchar a la CGT”.



En respuesta, la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, salió al cruce las acusaciones y se quejó del “hostigamiento a los sindicatos”. También aclaró, en nombre de todos los sindicatos: “Jamás nos comprometimos a que el sonido lo íbamos a poner nosotras. El aporte se hace ahí entre todas”



“La CTA junto a todas las centrales sindicales organizaciones del movimiento de la economía popular y las cooperativas, marchamos construimos unidad del sindicalismo, adherimos al paro, hicieron nuestros sindicatos diversas modalidades de adhesión a las medidas de fuerza. Participamos de todas las asambleas”.



La dirigenta sostuvo: “Además, recibimos un hostigamiento todo el tiempo de la organización de enorme ataque del movimiento sindical organizado. Somos parte del feminismo y parte del movimiento de mujeres. Estamos luchando y organizadas. Y estamos siendo agredidas pro sectores que tergiversar la realidad”.