Doce muertos, incluida una alcaldesa, deja accidente de avión en Colombia

Credito: AFP

09-03-19.-Un avión DC-3 se accidentó esté sábado cerca de la ciudad de Villavicencio, en el centro-este de Colombia, y sus 12 ocupantes murieron, incluida una alcaldesa, según organismos de socorro, que en principio atribuyeron el siniestro al fallo de un motor, reseñó la agencia AFP.



La aeronave, de matrícula HK-2494 y que viajaba entre San José del Guaviare y Villavicencio, se declaró en emergencia hacia las 10H40 locales (15H40 GMT) antes de caer en el paraje rural La Bendición.



Los doce ocupantes, diez pasajeros y dos tripulantes, fallecieron, según Defensa Civil.



"Lamentablemente, de acuerdo con la información suministrada por los organismos de rescate que llegaron a la zona, no se encuentran sobrevivientes", agregó por su parte Aeronáutica Civil de Colombia en un comunicado.



Entre las víctimas están la alcaldesa del municipio de Taraira, Doris Villegas, su esposo y su hija, además del propietario de la aeronave, el piloto y copiloto.



El DC-3, un avión bimotor de fabricación estadounidense, volaba para Laser Aéreo, una empresa de transporte de carga y de pasajeros.



La compañía declinó pronunciarse sobre el accidente.



- Falla de motor -



La aeronave cayó en una zona despoblada rodeada de cultivos de palma de cera y próxima a una vía.



El aparato prendió fuego, dijo un portavoz del cuerpo de bomberos.



Según el coronel Jorge Martínez, director de Defensa Civil del departamento de Meta, del que Villavicencio es capital, el siniestro pudo haberse originado en la falla de uno de los motores.



"Al momento de estar sobrevolando el municipio de San Martín se le apaga un motor a esta aeronave y el piloto, gracias a su pericia, lo trata de aterrizar (...) pero se le sale de control", declaró Martínez al canal RCN.



Sin embargo, Aeronáutica Civil no ha informado sobre las razones del siniestro.



Las fuentes de socorro en principio descartaron condiciones adversas de tiempo que pudieran haber desatado la emergencia.



No había "mal clima, ni zona de montaña o de selva" que dificultaran el vuelo, agregó un funcionario del cuerpo de bomberos bajo reserva.



Junto con la alcaldesa Villegas, su esposo e hija también murieron el piloto Jaime Carrillo, el copiloto Jaime Herrera y un técnico de aviación identificado como Álex Moreno, según el organismo.



El gobierno colombiano se solidarizó con las familias de las víctimas.



"Con dolor recibí la noticia de la muerte de 12 personas en accidente aéreo en el Meta, entre ellas Doris Lizeth Villegas, alcaldesa de Taraira, Vaupés, y su familia. Mis sentidas condolencias y mensaje de fortaleza a las familias de los fallecidos", escribió en Twitter la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez.