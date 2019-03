Argentima: Crisis sin fin 90 mil usuarios decidieron desconectar su instalación de gas

El terrible dato se desprende del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Los usuarios decidieron volver a las bombonas o incluso a la leña ante la imposibilidad de pagar los tarifazos o incluso, acumular deudas. Credito: APU

Cerca de 90 mil personas decidieron desconectarse de la red de Metrogas debido a la imposibilidad de pagar los tarifazos y acumular deuda.



El dato fue admitido por el propio Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y expuso una situación desesperante en gran parte de los bonaerenses, especialmente de los vecinos y vecinas del Conurbano.



La cantidad de usuarios que se bajaron del servicio representó el 9,8 por ciento de los clientes de Metrogas, es decir, que en pos de aumentar las tarifas las empresas terminan siendo perjudicadas.



Para hacerle frente a la crisis, los usuarios optaron por sistemas eléctricos para cocina y calefacción, mientras que las poblaciones de menores recursos volvieron a la garrafa o incluso a la utilización de la leña.



Según la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de esas familias que se desconectaron de la red son del Gran Buenos Aires, donde los aumentos fueron incluso superiores a los aplicados en la Ciudad de Buenos Aires. Según Walter Martello, defensor del pueblo adjunto, “a igual consumo, un usuario de localidades como José C. Paz o Malvinas Argentinas paga $25,87 más por cargo variable que uno de Puerto Madero”.



“Ante la falta de posibilidad de pago, se registran deudas y morosidades que hacen que después se interrumpa el servicio”, indicó Martello.



La coordinadora de la Red Multisectorial Nacional, Andrea Manzi, habló de las dificultades que tienen los usuarios para hacer frente a los tarifazos tras conocerse que unas 90.000 familias se dieron de baja de la red de gas en CABA y el Gran Buenos Aires y la reemplazan por otras fuentes de energía, como “garrafas, leña e inclusive con basura”.



“Son datos que uno venía manejando por lo que se ve en la calle. La gente busca alternativas y la realidad es que si se tiene que prescindir de un servicio esencial como el gas de red lo hace”, sostuvo en Radio 10, Andrea Manzi, coordinadora de la Red Multisectorial Nacional contra los tarifazos en los servicios públicos.



“Es por la dignidad de las personas, les da vergüenza decir que no pueden pagar y prefieren el corte del servicio. Hay gente que ya está endeudada para poder pagar las tarifas, y terminan calentándose con basura o lo que encuentra. Detrás de cada factura hay gente que no la está pudiendo pagar, y buscan alternativas”, explicó.