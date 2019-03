El FMI descarta pronunciarse sobre la legitimidad de Guaidó como "presidente" de Venezuela

Sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington Credito: Archivo

07-03-19.-El Fondo Monetario Internacional no ha determinado aún si reconocerá o no al líder opositor Juan Guaidó como "presidente" de Venezuela, reseñó la agencia AP.



El portavoz del FMI Gerry Rice dijo el jueves que “El Fondo Monetario Internacional no ha determinado aún si reconocerá o no al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela.



“La situación sigue siendo muy cambiante en el terreno y en términos de reconocimiento internacional”, dijo.



Guaidó, presidente del legislativo, se declaró el 23 de enero "presidente interino" de Venezuela y ha sido reconocido por muchos países en el hemisferio y en Europa que argumentan que la reelección de Nicolás Maduro como presidente fue inválida, pero miembros importantes del FMI, como Rusia y China, siguen reconociendo a Maduro.



Rice dijo que no tiene conocimiento de contactos del FMI con las autoridades venezolanas o colaboradores de Guaidó en el último mes y medio. También dijo que la junta ejecutiva no ha convocado a una reunión, que sería el primer paso hacia el reconocimiento oficial.



Asimismo, dijo que muchas organizaciones internacionales “todavía no han tomado una decisión, entre ellas las Naciones Unidas”. Las organizaciones multilaterales como el FMI prefieren tomar las decisiones por consenso antes que realizar una decisión sobre temas polémicos.



La crisis venezolana es “una de las situaciones más complejas que hayamos visto aquí en el Fondo”, expresó. Al menos 3 millones de venezolanos han abandonado el país debido a la hiperinflación y la escasez de alimentos y otros productos básicos, según la ONU.