Humoristas rusos engañan con llamada telefónica a Elliot Abrams...lea lo que confiesa

Elliot Abrams

7 de marzo de 2019.- Los humoristas rusos Vován y Lexus (Vladimir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov), conocidos por gastar bromas telefónicas a políticos de alto rango, llamaron recientemente al enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, fingiendo ser el presidente de la Confederación Suiza, Ueli Maurer, y mantuvieron con él una conversación sobre el país caribeño.



La llamada se realizó a finales del mes de febrero, en medio de la situación que atraviesa la nación sudamericana después de que Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN) venezolana —de mayoría opositora y en desacato desde 2016—, se autoproclamara el 23 de enero “presidente encargado” de Venezuela.



Según la grabación de la llamada telefónica, divulgada el miércoles en las redes sociales, el “mandatario suizo” informa a Abrams de la supuesta identificación de varias cuentas bancarias en los bancos de su país, supuestamente pertenecientes a funcionarios cercanos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En repuesta, el funcionario estadounidense de alto nivel exige la congelación de dichas cuentas.



“Creo que todo debería estar congelado, absolutamente congelado, solo para asegurarse de que (los activos) permanezcan donde están”, se oye decir a Abrams en la grabación, creyendo que habla con Maurer.



Los cómicos pidieron a Abrams que les aportase una base legal para congelar los activos venezolanos.



“¿Qué tipo de información quiere que suministremos?”, preguntó Abrams. “Sobre si los fondos fueron obtenidos de manera criminal o de otra forma ilegal”, respondió uno de los humoristas haciéndose pasar por Maurer.



Además, el político norteamericano indicó que existía la posibilidad de que el “futuro Gobierno legítimo de Venezuela (de Juan Guaidó)” presente una demanda por “el saqueo de activos” contra bancos suizos si el país europeo se niega a cooperar con Estados Unidos.



Abrams también revela en la conversación la estrategia aplicada por Washington a Venezuela, destinada principalmente a estrangular la economía del país bolivariano.



“Nosotros no queremos ponerlo a usted (presidente de Suiza) ni al Congreso nerviosos. Nosotros queremos poner nerviosas a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Creemos que sería un error táctico darles garantías de que las tropas estadounidenses no entrarán ahí. Pero en realidad estamos haciendo algo diferente. Estamos haciendo lo que ve. Presión financiera, presión económica, presión diplomática”, dijo el representante de EE.UU. en la charla.



Elliott Abrams, una de las figuras más destacadas de la corriente belicista republicana de EE.UU., denominada “neoconservadora”, fue designado representante especial de los EE.UU. para Venezuela el pasado 25 de enero, dos días después de la autoproclamación como “presidente encargado” de Guaidó.



Washington reconoció en el acto al golpista Guaidó y luego ha iniciado una brutal campaña para derrocar a Maduro, que incluye sanciones a empresas estatales y responsables del Gobierno y del Ejército venezolanos, así como amenazas con una intervención militar en el país.



Ante las crecientes presiones de EE.UU., Maduro destacó el martes que Venezuela hará fracasar las conspiraciones y agresiones del imperialismo estadounidense, para luego llamar a la ciudadanía a mantenerse unida y resistir ante la guerra política y económica de los enemigos del país.