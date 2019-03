Senador repúblicano McConnell: El Senado tiene los votos para bloquear a Trump

Líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell Credito: Agencias

El líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell reconoció el lunes que los opositores a la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump tienen los votos suficientes en la cámara alta para prevalecer en una resolución encaminada a bloquear la medida.



Con la declaración de emergencia Trump pretende conseguir millones de dólares adicionales para construir el muro en la frontera de Estados Unidos con México sin necesidad de contar con la autorización del Congreso.



McConnell, quien se alineó con Trump a pesar de tener sus propias dudas respecto a la declaratoria, dijo que el mandatario vetará la resolución y que es probable que el Congreso lo respalde. McConnell hizo sus declaraciones un día después de que el senador Rand Paul se convirtió en el legislador republicano más reciente en decir que no apoyará a la Casa Blanca en el tema de la declaración de emergencia.



“Creo que lo que está claro en el Senado es que habrá suficientes votos para aprobar la resolución de desaprobación, que entonces será vetada por el presidente y posteriormente, con toda probabilidad, la Cámara de Representantes respaldará el veto”, comentó McConnell a los reporteros.



Además de Paul, otros senadores republicanos que han dicho que desafiarán a Trump en lo que respecta a la declaración son Susan Collins, Lisa Murkowski y Thom Tillis. Con esos cuatro, y asumiendo que todos los 47 demócratas y sus aliados independientes se opongan a la medida de Trump, eso daría 51 votos a favor de la resolución, un poco más de la mayoría necesaria.



Paul dijo el lunes a los reporteros que, basándose en las conversaciones con sus colegas, existen “al menos 10” senadores republicanos preparados para votar y nulificar las acciones de Trump. La votación está prevista para la próxima semana.



La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó recientemente para bloquear la declaración de Trump.



Cuando le preguntaron el lunes si el Senado puede tratar de modificar la resolución, McConnell dijo que los senadores han estado consultando al experto en las normas del Congreso para ver “qué opciones tienen, si es que hay alguna”.



McConnell _que ha trabajado de cerca con Trump sobre la reforma fiscal, la selección de jueces conservadores y otras cuestiones_ reconoció que le había aconsejado al presidente que no emitiera la declaración. El líder del Senado dijo que le preocupa que la acción de Trump fije un precedente para que futuros mandatarios demócratas hagan declaraciones de ese tipo para sus propios fines.



“Esa es una razón que argumenté, obviamente sin éxito, para que el presidente no tomara esta ruta”, dijo McConnell.



Muchos de los legisladores que se oponen a la declaración de emergencia dicen que pisotea el poder constitucional del Congreso para controlar el presupuesto. También les preocupa que Trump retire fondos de proyectos estatales para la construcción del muro.



McConnell no hizo comentarios el lunes sobre la postura de Paul. Durante una cena republicana el fin de semana en Kentucky, éste dijo: “no puedo votar para darle autoridad al presidente de gastar dinero que el Congreso no le asignó”.