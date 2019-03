Alcalde de Cúcuta reprocha a Duque falta de atención a las problemáticas de Colombia

1 Marzo 2019 - El alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, reconoció la crisis que existe en esa ciudad fronteriza desde el 2015, y le repochó al presidente de Colombia, Iván Duque, la falta de atención a las problemáticas que vive la nación neogranadina.



En una entrevista que concedió al diario colombiano, El Tiempo, Rojas Ayala expresó su descontento por el cierre de la frontera, al tiempo que destacó que Cúcuta tiene "muchas dificultades como ciudad. No hay alternativas, ni proyectos que el Gobierno apoye y apalanque para mitigar la problemática de la informalidad".



Acto seguido aseguró que con el cierre de la frontera "nos veríamos abocados a una crisis más en la ciudad, que se viene padeciendo desde 2015 y que se ha sostenido a lo largo del tiempo".



En la entrevista que fue publicada este sábado el alcalde de Cúcuta llamó al Gobierno colombiano a "mirar la problemática interna de nosotros".



Asimismo pidió al Gobierno colombiano que evalúe repartir la "ayuda humanitaria" que Estados Unidos (EEUU) y la gestión de Iván Duque pretendían ingresar a Venezuela y dejarla en Cúcuta.



"Sí se debería evaluar, pero que se tenga en cuenta a venezolanos y a connacionales, porque si se va hacer la entrega a los venezolanos, no (...) Si se va a repartir eso, se tiene que repartir en toda la comunidad, no solamente a la venezolana, sino también a los cucuteños que estamos padeciendo la falta de oportunidades en la ciudad", aseguró.



Agregó que su ciudad necesita ayuda para "fomentar el empleo y derrotar la informalidad".



Reconoce que opositores agraden a la GNB



Por otra parte, el alcalde de Cúcuta pidió que se facilite la salida de los jóvenes de derecha que se quedaron en esa ciudad tras el concierto Venezuela Aid Live llevado a cabo el 23 de febrero con el apoyo de la derecha internacional en esa región.



Al ser consultado sobre cual debe ser la respuestas colombianas ante la acción de un un grupo de "encaupachados, autodenominado 'La Resistencia', que se sigue enfrentando con las autoridades de Venezuela", respondió: "Yo creo que del lado colombiano de la frontera no puede haber encapuchados. Ellos dicen ser una resistencia, pero son una minoría de jóvenes que no van a conseguir absolutamente nada. Y las autoridades militares colombianas, que están mirando esto, no pueden ser consecuentes con ellos y tienen que emprender acciones y reprimir estas agresiones contra la guardia venezolana".



Sobre si consideraba como actos vándalicos las acciones cometidas por estos jóvenes de la derecha venezolana encapuchados, dijo: "Claro, la convivencia ciudadana está alterada por esta situación", al tiempo que agregó que "no acepto que 30 o 40 personas, que se quedaron debajo de los puentes, sigan lanzando piedras hacia la guardia venezolana. Los barrios se ven afectados (...)".



Rojas Ayala fue consultado sobre si apoyaría un nuevo operativo para el traslado de las ayudas humanitarias a Venezuela, a lo que respondió: "Yo nunca he estado de acuerdo con esto. Estuvo el presidente Duque y nunca lo acompañé, porque no comparto estas acciones. Estuve en el concierto, porque me gusta el tema de artistas y cultural. Pero lo otro deja males para la ciudad de Cúcuta y no nos deja nada".



Para finalizar agregó que como mandatario debido a las políticas del Gobierno de Colombia se ve "afectado por la falta de seguridad y la falta de políticas claras hacia las dificultades de Cúcuta y sus fronteras".

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)