Segunda cumbre Donald Trump y Kim Jong-un termina en fracaso

28-02-19.-El presidente de EEUU dice que no hubo acuerdo ya que el líder norcoreano exigió levantar todas las sanciones a cambio de desmantelar sólo parte de su arsenal nuclear



Poco antes del mediodía, sentados el uno frente al otro en el hotel Metropole, el presidente Donald Trumpy el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un se permitieron coquetear con la idea de abrir oficinas de representación de ambos países en Washington y Pyongyang, una decisión que habría sido histórica. "La oficina de enlace es bienvenida", dijo Kim mientras que Trump le secundaba: "Creo que es una buena idea para ambas partes".



Las sonrisas y los guiños de complicidad que se intercambiaron en esa última comparecencia ante los medios de comunicación se transformaron en conmoción generalizada cuando las discusiones se interrumpieron de forma súbita, al tiempo que ambas delegaciones abandonaron el Metropole a la 1:25 de la tarde, sin participar en el almuerzo de trabajo que habían previsto.



Poco después, la oficina de prensa del mandatario norteamericano confirmaba lo que ya apuntaban muchas filtraciones: en el mejor estilo que parece caracterizar la política externa e interna de Trump, la cumbre de Hanoi pasó en cuestión de minutos de la euforia al fracaso.



El comunicado norteamericano, escueto pero más que explícito, reconocía que no se había llegado a ningún acuerdo -pese a que ya se había anunciado incluso la hora de su firma- y simplemente apuntaba a que los dos equipos "esperan reunirse en el futuro".



Trump explicaría horas después su versión de este repentino desacuerdo, que según su relato se basó en la exigencia de Corea del Norte de que EEUU apoyara el levantamiento de todas las sanciones a cambio de un desmantelamiento parcial de su arsenal nuclear.



El presidente aclaró que Kim Jong -un había ofrecido clausurar la central de Yongbyon, que durante años fue el eje central de su programa nuclear, pero no una segunda instalación de procesamiento de uranio que Washington ha identificado.



"Es una central muy grande pero no es suficiente, queríamos más, incluida esa segunda planta de uranio. Quiero acabar con las sanciones pero tienen que hacer más cosas. A veces tienes que estar listo para levantarte (de la mesa de negociaciones). Decidimos que no era apropiado firmar un acuerdo", refirió.



El mandatario admitió que la visión de lo que significa "desnuclearización" que mantiene Washington sigue sin coincidir con la norcoreana. "No es exactamente nuestra visión pero está más cerca que hace un año", apostilló.



Tanto el presidente como el secretario de Estado Mike Pompeo se negaron a calificar esta cita como fracaso y la definieron como "muy productiva", "constructiva" e "interesante", acotando que ambos equipos se despidieron "estrechándose la mano" y de "forma muy amigable", una descripción que contrasta con el desplante diplomático que supone especialmente para Vietnam, la cancelación del programa oficial que se había previsto para esta jornada.



Cuando un periodista le preguntó a Trump si podía anticipar cuándo se volverá a reunir con Kim Jong-un, el jefe de estado se refugió en la ambigüedad: "nos gustaría que fuera pronto o puede que no ocurra durante mucho tiempo".