Pedro Sánchez, presidente del gobierno español: “Maduro no tiene ninguna intención de dialogar”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que Nicolás Maduro “no tiene ninguna intención de dialogar“, rechazó una intervención militar exterior en Venezuela e insistió en que deben celebrarse elecciones “libres”, reseñó la agencia Efe.



Maduro “no tiene ninguna intención de dialogar” y ha utilizado las mediaciones pasadas entre su gobierno y la oposición como “instrumento para ganar tiempo y perpetuarse en el poder”, dijo Sánchez en la cámara baja del Parlamento español.



El dirigente chavista “no quiere una negociación sincera”, insistió el líder socialista español, que el pasado 4 de febrero reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, después de que Maduro se negara a convocar elecciones presidenciales anticipadas.



Según Sánchez, las elecciones presidenciales de mayo de 2018 en Venezuela, boicoteadas en buena medida por la oposición, no fueron “ni libres, ni justas, ni creíbles, y por tanto Nicolás Maduro carece de toda legitimidad democrática”.



Pese a todo ello, Sánchez reafirmó el rechazo rotundo de su gobierno a una intervención militar extranjera para derrocar a Maduro, una opción descartada también por el Grupo de Lima, pero que Estados Unidos quiere mantener encima de la mesa.



Manifestamos “rotundamente nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica, y en especial a cualquier intervención militar exterior en Venezuela. Hay algunos errores del pasado que no deben volver a ser cometidos”, enfatizó Sánchez.



Según él, la convocatoria de “elecciones libres, democráticas, transparentes, y con todas las garantías” es la “única solución posible a la profunda crisis que vive el país” sudamericano.