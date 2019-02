Pence: "Todas las opciones están sobre la mesa y trabajaremos para devolver hasta el último dólar robado al pueblo venezolano”

Credito: Captura

25-02-19.-El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró el lunes al opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente interino" de Venezuela, que cuenta con el absoluto respaldo del gobernante Donald Trump.



"A usted, presidente Guaidó, un muy simple mensaje del presidente Trump: estamos con usted 100%", dijo Pence durante una reunión entre ambos en el marco de una cita del Grupo de Lima, que discute en Bogotá las próximas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.



En declaraciones durante la reunión del Grupo de Lima, dijo “Les decimos que todas las opciones están sobre la mesa para tratar el tema de Venezuela”.



“Instamos a las naciones presentes a restringir la entrega de visas a los miembros del gobierno de Maduro. Trabajaremos para devolver hasta el último dólar robado al pueblo venezolano”.



Ofreció palabras a los miembros de la Fuerza Armada Nacional “Aquellos miembros de las fuerzas armadas que continúen respaldando a Maduro, tengo un mensaje para ustedes: deben elegir aceptar la oferta de amnistía de Guaidó para vivir su vida en paz, si elijen el otro camino, en última instancia deberán rendir cuentas. Como dijo el presidente hace una semana: no habrá una salida fácil, perderán todo”.



“El presidente Guaidó no busca venganza, tampoco lo desea los estados Unidos de América. Si toman la bandera de la democracia, el gobierno estadounidense les dará alivio de las sanciones que han sido tomadas. Sabemos que lo que impide que ustedes respalden al presidente Guaidó, no es la lealtad a maduro sino el temor por sus familias, a quienes la policía secreta de Cuba ha mantenido vigiladas”.



Invitó a los países a reconocer a Guaidó como presidente interino “A los países del mundo les decimos: ha llegado la hora. No puede haber solo espectadores”.



“Instamos a los países del Caribe que se nos unan para respaldar la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. A las naciones que han respaldado el régimen de Maduro, tras la brutalidad que el mundo vio esta semana, los invitamos a reconsiderarla. Quienes continúen apoyando este régimen, solo lograrán aislarse del mundo”.



Aseguró que su país está preparando 56 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para Venezuela.