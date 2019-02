Japón reitera su apoyo al "presidente interino" Guaidó y anuncia que dejará de cooperar con Maduro

El ministro nipón de Asuntos Exteriores, Taro Kono Credito: Efe

22-02-19.-El Gobierno de Japón afirmó este viernes que, al manifestar su apoyo al presidente interino, Juan Guaidó, considera que ya no va a seguir cooperando con Nicolás Maduro, reseñó la agencia Efe.



El planteamiento fue hecho en una rueda de prensa por el ministro nipón de Asuntos Exteriores, Taro Kono, al ser consultado sobre los nuevos parámetros de la relación entre Japón y Venezuela.



El pasado martes, Kono anunció la decisión del Gobierno de Tokio de expresar su "claro apoyo al presidente interino Guaidó", a la vez que insistió en la necesidad de que haya en Venezuela unas elecciones libres y justas "lo antes posible".



Un día después, sin embargo, el embajador de Venezuela en Tokio, Seiko Ishikawa, afirmó que, según lo que dijeron haberle informado altos funcionarios japoneses el martes, eso no implicaba un reconocimiento de Guaidó como presidente.



También señaló que en la reunión que tuvo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón para conocer el alcance de la nueva decisión del Gobierno de Tokio le habían indicado que Japón sigue dispuesto "a seguir trabajando con el presidente legítimo y constitucional de Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro".



En su rueda de prensa de este viernes, Kono volvió a referirse a Guaidó como "presidente interino" e insistió en que el Gobierno de Japón le había expresado su apoyo.



"En la medida en que Japón ya ha manifestado su apoyo al presidente interino Guaidó, ya no va a seguir cooperando con el presidente Maduro", recalcó el ministro japonés.



No obstante, consultado sobre si al apoyar a Guaidó existe intención de Japón de retirar las credenciales de Ishikawa como representante del Gobierno de Maduro, Kono descartó esa posibilidad.



"Lo conozco muy bien (al embajador Ishikawa). Ha sido de gran ayuda para promover las relaciones bilaterales, así que no tengo intención de retirarle sus credenciales o cualquier otra cosa", expresó Kono.



No obstante, dijo que Ishikawa puede haber "malinterpretado ligeramente" la situación, sin precisar en qué sentido, aunque aparentemente aludiendo a las declaraciones del diplomático venezolano sobre la supuesta voluntad de Tokio de seguir trabajando con el Gobierno de Maduro.✌