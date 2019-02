Argentinas vuelven a tomar las calles a favor del aborto legal

19 de febrero de 2019.- Seis meses después que el Senado desaprobara el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las argentinas volverán a tomar hoy las calles en un nuevo ''pañuelazo'' por una lucha que cada vez se hace más latente.



Aunque aún con una grieta visible y posturas intransigentes en algunos casos, desde que se echó abajo la iniciativa, el pañuelo verde, devenido símbolo de lucha de las mujeres que piden por el aborto legal, seguro y gratuito, se ve en todas partes y no solo lo portan las féminas, también hombres.



Este martes a las 19:00, hora local, la Plaza de los dos Congresos, la misma que aquella madrugada del 8 de agosto estuvo pendiente del debate en el Senado con la esperanza de un sí, volverá a llenarse de pañuelos en un nuevo grito por la despenalización del aborto.



Desde Buenos Aires y en todo el país, será una manifestación al unísono en busca de hacer visible una ley que piden a gritos miles de mujeres que hoy se someten a este procedimiento de manera ilegal y sin condiciones, exponiendo sus vidas y en muchos casos terminando con ella.



Organizaciones políticas y sociales, dirigentes y militantes acompañarán a las gestoras de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, cuyo proyecto volverá a ser impulsado este año y no quedará excepto de la campaña electoral.



La fecha coincide además con aquel 19 de febrero del pasado año cuando se realizó el primer 'pañuelazo' federal, que marcó las pautas para que el tema llegara una vez más y con fuerza al Poder Legislativo.



Además de pedir por la legalización de este método de interrupción del embarazo, las argentinas también abogarán por la implementación en todo el país de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable.



Este 19 de febrero, Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto, nos encontramos frente al Congreso de la Nación para seguir exigiendo por nuestros derechos, señala la convocatoria.



Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es la frase que retumba desde hace meses en las calles en la voz de adolescentes, jóvenes y hasta mujeres de avanzada edad.



Cifras dan cuenta que aproximadamente en esta tierra austral abortan anualmente de manera clandestina unas 500 mil mujeres y mueren más de 500.



El aborto en Argentina es un delito descrito en el Título I, Capítulo I Delitos contra la vida del Código Penal, que establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer o el que interrumpiere un embarazo por violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer demente.

