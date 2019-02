La UE mantendrá el grupo de contacto pero plantea posibles sanciones a Venezuela

La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini Credito: Archivo

18-02-19.-Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han lamentado la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de vetar la entrada de una delegación del grupo del Partido Popular Europeo a Caracas pero han defendido la labor del grupo de contacto internacional, cuya creación también reclamó la institución.



“Durante la reunión con los ministros, hemos discutido el caso y lo hemos lamentado pero no hemos discutido la posibilidad de que la UE interrumpa el trabajo del grupo de contacto internacional”, ha explicado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en rueda de prensa al término de la discusión.



“Al contrario, todos los Estados miembros han reafirmado lo crucial que es tener este instrumento que, probablemente, es el único que podemos utilizar para estar al mismo tiempo en contacto con los actores relevantes y el objetivo claro de elecciones democráticas, pacíficas, anticipadas como resultado a la crisis”, ha zanjado.



González Pons pide retirada del grupo

El vicepresidente primero del Grupo PPE y portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, uno de los cuatro eurodiputados expulsados por Caracas, ha exigido este lunes a la Unión Europea que se retire del grupo de contacto, sancionar al canciller venezolano por no permitir su entrada y la retirada de las credenciales de los embajadores de Maduro en la UE.



Aunque de antemano “había una concienciación” de que “el acceso iba a ser denegado” porque tanto la jefa de la delegación de la UE como el embajador español en Venezuela estuvieron implicados, Mogherini ha lamentado a título personal “el hecho de que no fueron autorizados a entrar” en Venezuela porque, en su opinión “habría sido bueno” para que tuvieran “reuniones relevantes” aunque, en privado, fuentes europeas admiten que ha sido un movimiento “contraproducente”.



El grupo de contacto se mantiene

Mogherini ha dejado claro que el grupo de contacto internacional también fue solicitado por la Eurocámara y ha avanzado que por ahora “no hay dificultades” para que se desplace una misión técnica de la UE y Uruguay esta semana a Caracas, acordada en la reunión del grupo de contacto internacional en Montevideo, de la que ha informado en el almuerzo a los Veintiocho.



La jefa de la diplomacia europea ha insistido en que el bloque y la Eurocámara tienen “la misma posición” sobre la “legitimidad de la Asamblea Nacional y su presidente” Juan Guaidó y “la necesidad de que haya una solución democrática y pacífica” a la crisis venezolana.



Posibles sanciones

Mogherini también ha dejado claro que la opción de “añadir nombres a la lista” de 18 altos cargos venezolanos sancionados por la UE por la represión interna y obstruir el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país “es una posibilidad sobre la mesa”.



“Por ahora nos centramos en el trabajo del grupo internacional pero la posibilidad de introducir más medidas restrictivas sigue”, ha dicho, al tiempo que ha dejado claro que la UE descartará medidas que pueda afectar “a la población ni la economía del país”.



Un total de ocho países -España, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia, República Checa y Dinamarca- insisten en la necesidad de mantener sobre la mesa la opción de más sanciones, según han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.



Misión de la UE y Uruguay

La misión de altos funcionarios de la UE, que se desplazará 20 y 21 de febrero a Caracas, tiene previsto reunirse con “los actores nacionales relevantes para discutir las condiciones y garantías para nuevas elecciones y la entrega de ayuda humanitaria en línea con los principios humanitarios”, han explicado fuentes europeas a Europa Press.



Mogherini ha explicado que la misión que se desplazará a Caracas se reunirá “con todos los actores diferentes y relevantes con el objetivo claro que es la preparación, la apertura del espacio para una solución democrática y pacífica a la crisis, con nuevas elecciones presidenciales”, insistiendo en que estas deben ser “anticipadas” y ha dejado claro que el bloque rechaza “categóricamente” cualquier “escalada militar alrededor o dentro del país”.



También ha dejado claro que la ayuda humanitaria debe canalizarse “a través de los canales adecuados ” y no debe utilizarse para “otros motivos que no sean el de hacer llegar” la ayuda a la población que lo necesita.