EEUU: cinco estados evalúan demandar a Donald Trump

Credito: Afp

18 de febrero de 2019.- California, Nuevo México, Oregon, Hawai y Minesota, son los cinco estados de EEUU que evalúan la posibilidad de demandar al presidente estadounidense Donald Trump por su criticada decisión de declarar una emergencia nacional para financiar un muro en la frontera con México, según publicó la Agencia Informativa Latinoamericana, Prensa Latina.



'Definitivamente es inminente. Estamos preparados, sabíamos que algo como esto podría suceder', afirmó el fiscal general de California, Xavier Becerra, en el programa dominical This Week al informar que junto a su estado se sumarán otros cuatro.



Al ser consultado por la anfitriona del programa el fiscal Becerra advirtió que Trump no saldrá inmune de este trance.



La agencia consideró que las críticas al gobernante por este tema se produjeron desde el mismo momento en que anunció la medida.



Es de destacar que nueve miembros del Congreso que representan distritos a lo largo de la frontera sur, ocho demócratas y un republicano, ninguno apoya la declaración del presidente, según This Week,



En el Capitolio, mientras tanto, la formación azul está preparando una resolución para revocar la orden, y un número creciente de republicanos desafían a Trump, al plantear que no hay crisis que justifique violar la Constitución.



La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), expresó el pasado jueves, que el anhelo del presidente Trump por un muro en la frontera sur no se puede justificar llamando a una emergencia nacional.



El director ejecutivo de la citada unión, Anthony Romero, comentó que 'Esto sería un claro abuso del poder presidencial'.



Recuerda la agencia que, a los fines de evitar otro cierre parcial del gobierno, el jefe de Estado firmó la ley de gastos a partir de un proyecto legislativo bipartidista y bicameral negociado que solo le asignaba para la cuestión fronteriza mil 375 millones de dólares para levantar barreras físicas y no una pared de concreto.



Recoge finalmente la comunicación que Trump ya había amenazado durante semanas que recurriría a la emergencia nacional si el Congreso no aprobaba los cinco mil 700 millones de dólares en fondos para el muro que él exige, pasando por encima a consecuencias políticas, legales y el Congreso.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 575 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)