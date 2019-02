España y Francia condenan decisión del gobierno de Maduro de impedir ingreso a Venezuela de eurodiputados

Cancilleres de España y de Francia, Jean-Yves Le Drian y Josep Borrell Credito: Web

19-02-19.-España y Francia condenaron este lunes la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de impedir el ingreso a Venezuela de cinco eurodiputados que viajaron la víspera invitados por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 50 países, reseñó lña agencia AFP.



"Condenamos la actitud del gobierno de Venezuela del señor Maduro, gobierno que está puesto en cuestión, de no dejarles entrar. Hemos hecho todo lo posible para que así fuera", lamentó Borrell a su llegada a una reunión con sus pares europeos en Bruselas.



El ministro explicó que el embajador de España en Venezuela "hizo todas las gestiones posibles (...) para pedir y facilitar la entrada de estos parlamentarios". "La último noticia es que no han podido entrar", lamentó.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, tuiteó que "por vías oficiales diplomáticas" les "notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación".



Por su parte, el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, también expresó sus protestas "enérgicas" por la decisión de impedir la entrada de los parlamentarios, a su llegada a la reunión donde se abordará el grupo de contacto impulsado por la UE sobre Venezuela.



El eurodiputado español Esteban González Pons (PPE, derecha) aseguró en un video grabado desde el aeropuerto internacional de Venezuela que el objetivo de la decisión es "no dejar que el presidente interino vea a ninguna autoridad" de fuera de Venezuela.



Además de González Pons, se prohibió la entrada a los españoles José Ignacio Salafranca y Gabriel Mato Adrover, así como a la holandesa Esther de Lange y el portugués Paulo Rangel. Todos son miembros del Partido Popular Europeo (PPE).



El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, un firme defensor de la oposición venezolana, lamentó este lunes que Maduro impidiera a los eurodiputados hacer su trabajo e instó a la Unión Europea (UE) a adoptar "medidas de respuesta acordes con este nuevo atropello".