Europa se resiste al retorno de miembros del EI capturados, como demanda de Trump

Convoy de vehículos de la coalición antiterrorista en la localidad de Manbij (Siria)

18 de febrero de 2019.- La petición del presidente de EE.UU., Donald Trump, al Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos a hacerse cargo de los miembros del Estado Islámico capturados en Siria, recibió varias reacciones desde la Unión Europea.



El pasado domingo el mandatario instó a través de su cuenta personal en Twitter a "recibir" a más de 800 combatientes del EI, o de lo contrario EE.UU. "se verá obligado a liberarlos".



Los países europeos respondieron al respecto. Mientras que unos afirman que estos combatientes tienen derecho a volver, otros rechazan la petición de Trump por completo.



"Estamos hablando de las personas más peligrosas del mundo. No debemos recibirlos", aseveró, citado por la agencia DPA, un portavoz del primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen.



En lo que se refiere a Alemania, un portavoz del ministerio del Interior declaró, como señala Reuters, en respuesta a las publicaciones de Trump, que todos los ciudadanos alemanes y los sospechosos de haber luchado por el EI "tienen derecho a regresar", agregando que se requiere un acceso consular adecuado a estos individuos antes de poder tomar la decisión sobre su retorno.

"Confiamos plenamente en su capacidad para mantenerlos"



El secretario de Estado francés, Laurent Núñez, sin responder directamente a las palabras de Trump, señaló, citado por AFP, que Francia cree que las milicias kurdas respaldadas por Estados Unidos no permitirían que los yihadistas franceses capturados anden libremente. "Son los kurdos quienes los retienen y confiamos plenamente en su capacidad para mantenerlos", aseveró.



Sin embargo, el secretario de Estado aceptó la posibilidad de que Francia podría tener que tratar con los combatientes extranjeros que eventualmente regresarán. "De todos modos, si estos individuos regresan al territorio nacional, todos tienen procesos judiciales en curso, todos serán procesados ​​y encarcelados", agregó.



Por su parte, las autoridades del Reino Unido parecen tener dos opiniones opuestas. En medio de las noticias sobre el deseo de la joven británica, que a los 15 años huyó de su país a Siria para unirse al Estado Islámico, de volver para dar a luz, el ministro del Interior, Sajid Javid, propuso, durante una entrevista con The Sunday Times, como una de las opciones, privar a los "individuos peligrosos" que regresan al Reino Unido de su ciudadanía británica.



Mientras tanto, según dijo en un programa de la BBC el secretario de Cultura, Jeremy Wright, el Gobierno está obligado "al menos en algún momento, a recibirlos".