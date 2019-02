Canciller de España a EEUU: Reconocemos a Guaidó “como presidente pero interino, no podemos hacer otra cosa”

16-02-19.-El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este sábado que España no puede reconocer como único presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, como ha exigido EEUU a sus socios europeos porque la Constitución del país latinoamericano no lo permite, reseñó la agencia Efe.



En una rueda de prensa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro clave para la política exterior y la defensa, Borrell explicó que los países europeos han reconocido a Guaidó como “presidente interino” hasta que se convoquen elecciones, como prevé la carta magna.



“Lo reconocemos como presidente, pero ad interim. Eso es lo que mandata la Constitución venezolana. No podemos hacer otra cosa”, aseguró al ser preguntado al respecto.



El ministro de Exteriores recordó asimismo que cada país toma la decisión de reconocer al presidente de otro país de forma individual -y no la Unión Europea (UE) como bloque- y avanzó que no se prevé que los Estados miembros adopten este lunes una posición conjunta con respecto a Venezuela.



“Los Estados miembros pueden adoptar una posición común, que requiere unanimidad, pero hasta ahora no ha sido posible porque algunos países no han querido reconocerlo”, dijo Borrell con respecto a Guaidó.



La “mayoría”, agregó Borrell, lo han reconocido como presidente interino e incluso ciertos países, como España, Francia, Alemania, Holanda, Portugal y el Reino Unido, han firmado una “declaración común”, pero algunos socios siguen siendo reticentes, especialmente Italia.



“No creo que sea posible que para el lunes lo reconozcan“, aseguró el ministro español. Un total de 24 de los 28 países miembros de la UE han reconocido al líder opositor como presidente interino de Venezuela, a excepción de Italia, Grecia, Eslovaquia y Chipre.



Pence instó hoy a sus socios europeos a alinearse con Washington en la cuestión venezolana y a reconocer a Guaidó como “único presidente legítimo“.



Argumentó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es “un dictador” y “debe marcharse” porque lo que está sucediendo en ese país es “una tragedia que precisa la respuesta de todo el mundo”.



EEUU, dijo Pence, está “orgulloso” de haber sido el primer país en reconocer como presidente legítimo a Guaidó, que se autoproclamó presidente interino.



“El resto del mundo debe seguir ahora“, consideró. La mayoría de los países de la UE reconocieron a Guaidó como presidente interino tras haber dado a Maduro un plazo de ocho días para que convocase elecciones, demanda a la que el presidente venezolano no respondió.