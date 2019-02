Rafael Ramírez rechazó sentencia en su contra y prepara una “contundente respuesta”

16-02-19.-El ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, rechazó este viernes la demanda introducida en su contra por la petrolera Harvest Natural Resources, donde un juez federal le ordenó cancelar mil 400 millones de dólares.



En este sentido, Ramírez señaló que dicho juicio en su contra fue realizado sin la “pertinente notificación del mismo” y sin la oportunidad de “defenderse”.



En un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, Ramírez destacó que en los próximos días adelantará una contundente respuesta legal a “tan absurdas acusaciones”, y agregó que dicho caso se disputará “la jurisdicción de la corte”.



DECLARACIÓN DE RAFAEL RAMÍREZ EN TORNO A LAS ACUSACIONES PRESENTADAS EN SU CONTRA POR HARVEST NATURAL RESOURCES DE HOUSTON EN UNA CORTE DE ESTADOS UNIDOS.



Rechazo los alegatos introducidos en la demanda civil presentada por Harvest Natural Resources de Houston, Texas.



El tal juicio en mi contra se dictó sin hacerme notificación alguna de la demanda y sin oportunidad a la defensa de estas falsas acusaciones.



La decisión del tribunal no nos ha dejado otra opción que preparar una defensa contundente contra estas acusaciones, así como contra la jurisdicción y procedimientos del tribunal.



