Costa Rica dio plazo a personal de la embajada de Venezuela para salir del país

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Credito: Archivo

14-04-19.-El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció este jueves que su Gobierno ha dado un plazo de tiempo, no revelado, para que el personal de la embajada de Venezuela abandone el país, pues no reconoce el segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro, reseñó la agencia Efe.



“Desde la Cancillería se ha dado un plazo en el que se les invita a cerrar sus asuntos y abandonar el país siguiendo un estándar internacional“, declaró Alvarado a los periodistas luego de un acto oficial.



Aún no se ha comunicado oficialmente de cuánto es el plazo que Costa Rica ha dado al personal de la embajada venezolana, pero se espera que ese detalle sea informado en las próximas horas.



El último embajador nombrado por Maduro en Costa Rica es Jesús Javier Arias Fuenmayor, quien ejercía el cargo desde 2014, pero quien al parecer desde hace un tiempo no está en el país.



Alvarado reiteró que Costa Rica reconoce como mandatario interino de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien nombró como embajadora en San José a María Faría, quien el miércoles presentó sus cartas credenciales.



“Ayer recibimos a la embajadora. Ella es la persona reconocida por Costa Rica, ningún otro tiene el reconocimiento oficial“, declaró el gobernante costarricense.



Alvarado enfatizó en que Costa Rica aboga por una salida democrática a la crisis política que vive Venezuela, y que así lo ha expuesto en el Grupo de Lima y en el Grupo de Contacto formado por la Unión Europea y países latinoamericanos.



“Costa Rica apoya que haya elecciones libres, el establecimiento de estado de derecho y las libertades fundamentales. Costa Rica no apoyará de ninguna manera una intervención militar de ninguna índole”, declaró Alvarado.



El presidente afirmó que Costa Rica es “un país de paz y derechos” y que por ello insistirá en una “ruta institucional pacífica que derive en elecciones libres y el establecimiento de un régimen democrático” en Venezuela.



Costa Rica reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó desde el pasado 23 de enero y desconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro, pues considera que no hubo elecciones libres ni transparentes.



El Gobierno de Costa Rica no envió representación a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero y al día siguiente envió una nota diplomática a Venezuela.



En esa nota, Costa Rica ratificó su “inequívoca y firme condena” a la ruptura del orden constitucional en ese país y reiteró que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en su segundo periodo presidencial.