Rusia trabaja con Venezuela para una salida “constitucional y pacífica” a la crisis

Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso Credito: Efe

14-02-19.-Rusia aseguró hoy que trabaja activamente con el Gobierno de Venezuela para lograr una solución “constitucional” a la crisis en el país latinoamericano, reseñó la agencia Efe.



“Estamos trabajando por todas las vías para lograr una solución tranquila, pacífica y constitucional, desde el punto de vista de la Constitución de Venezuela, a esta situación”, declaró Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, a la prensa local.



Riabkov subrayó que si se logra frenar la injerencia externa y evitar una revolución, entonces “el Gobierno legal podrá continuar su trabajo para superar los problemas internos en diálogo con la oposición”.



“Sabemos con seguridad que el Gobierno de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro está abierto a tales iniciativas y no se cierra al diálogo. Este asunto también ha surgido en nuestro diálogo con Caracas”, destacó.



Aunque Moscú siempre ha dicho que no ve como interlocutor al presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el diplomático ruso admitió que “en la oposición hay fuerzas constructivas”.



Riabkov expresó su confianza en que en caso de que se entable un diálogo entre Gobierno y oposición, los países que comprenden lo pernicioso que es apostar por el uso de la fuerza o de la ayuda humanitaria como método de presión política opten por posturas más “razonable” para salir de la crisis.



Negó rotundamente que Rusia y EEUU hayan abierto consultas sobre Venezuela y, de hecho, destacó que la conversación telefónica mantenida ayer por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, demostró “profundas y fuertes discrepancias”.



“No hay prácticamente elementos que permitan hablar de alguna clase de diálogo constructivo en este terreno con EEUU”, resaltó.



Al mismo tiempo, insistió en que Moscú está “abierta” a dialogar con todo aquel que esté interesado, sea el Grupo de Lima, el papa Francisco e incluso Washington.



“El objetivo de esta línea es impedir una revolución de color o en blanco y negro según un modelo estadounidense en el peor sentido de esa palabra, cuando a un Estado soberano se le impone un modelo de desarrollo que conviene a cierto grupo en Washington”, dijo.



Rusia ha acusado a EEUU de preparar un cambio de régimen violento en Venezuela con la tapadera de una operación humanitaria.



“Aquí no hablamos de democracia. Nadie se propone su restauración, buscan un cambio de régimen en Venezuela”, dijo la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova.



Desde un primer momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, apoyó a Maduro ante lo que llamó “injerencia destructiva” de EEUU y abogó por el diálogo para solucionar la crisis en el país latinoamericano.