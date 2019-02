(VIDEO) Manifestantes irrumpieron en audiencia de Elliott Abrams y se solidarizaron con Venezuela

And after while in handcuffs pic.twitter.com/wzhdPPR9eI — Ariel Gold ???????? אריאל (@ArielElyseGold) 13 de febrero de 2019

14 de febrero de 2019.- Bajo la consigna Hands off Venezuela! ( ¡Manos fuera de Venezuela! ), manifestantes estadounidense irrumpieron este miércoles en la audiencia realizada en el Congreso a Elliott Abrams, quien fue nombrado a finales de enero como misario en Venezuela para "restaurar la democracia" en la nación suramericana.Varios manifestantes expresaron su preocupación por el nombramiento de Abrams, conocido por dirigir diferentes intervenciones, así como de ejecutar el golpe de Estado de 2002 contra el comandante y entonces presidente de la República, Hugo Chávez.Entre ellos, se encuentra Juliana Bardet, quien señaló que Abrams es uno de los clásicos personajes estadounidenses que siempre ha respaldo las intervenciones."Las guerras en la década de 1980 en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, que fueron tan horribles para la población (...) cientos de miles de muertos hubo en esas guerras y Abrams fue uno de los autores intelectuales de esas guerrars, dijo Bardet, cita el portal estadounidense Voz de América.Durante la audiencia, el viejo halcón fue cuestionado por varios representantes de la Cámara, quienes le recordaron sus "hazañas" por "restaurar la democracia" en países de América Latina como El Salvador y Nicaragua.Uno de ellos fue la congresista Ilhan Omar – la primera congresista de origen musulmán en el Capitolio –, quien cuestionó las políticas intervencionistas aplicadas por EEUU a Venezuela en los últimos meses, por lo que le preguntó si respaldaría alguna estrategia que involucre a fuerzas militares, así como se realizó en Guatemala, El Salvador o Nicaragua.Ante esta pregunta, refieren medios internacionales que transmitieron la audiencia, el diplomático decidió no responder.Cabe destacar que Abrams es recordado por desestimar la masacre de El Mozote, ocurrido en 1981 en El Salvador — en el que estaba involucrada el batallón Atlácatl, formado por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en Inglés) — en el que asesinaron a aproximadamente 600 hombres, mujeres y niños salvadoreños, convirtiéndose este hecho en uno de los mayores actos de violencia contra una población civil en América Latina.De igual forma, fue culpable de ocultar información al Congreso estadounidense durante el escándalo de Irán-Contra (conocido como el Irangate), también ocurrido durante la gestión de Reagan, en el que se evidenció la venta de armas ilegal a Irán durante la guerra de Irak-Irán (1980-1988), para así obtener recursos para financiar a los grupos que estaban en contra del gobierno sandinista que se encontraba en Nicaragua.En febrero de 1986, antes de que ocurriera el financiamiento, Abrams consideró necesaria la "ayuda militar para la contra. Lo creemos absolutamente. La negociación nunca triunfará sin ese apoyo militar (...) ¿Cómo se puede llevar ese tipo de personas a un compromiso, a una negociación? La solución es bien sencilla: presión, presión y presión. Sin presión no van a hacer nada. Las negociaciones y la presión diplomática, económica y militar no son contradictorias, se complementa", refiere una nota del diario El País de España.Además de las preguntas, la congresista manifestó su respaldo al llamado de un diálogo nacional entre ambas partes para solventar la situación que se vive en Venezuela, luego de que el pasado 23 de enero el diputado de la Asamblea Nacional en desacato y con nulidad jurídica, Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado" de Venezuela, un día después de las declaraciones intervencionistas e injerencistas realizadas por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien directamente llamó a un golpe de Estado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro."Un golpe de estado respaldado por Estados Unidos en Venezuela no es una solución a los graves problemas que enfrentan. Los esfuerzos de Trump por instalar una oposición de extrema derecha solo incitarán a la violencia y desestabilizarán aún más la región. Debemos apoyar los esfuerzos de México, Uruguay y el Vaticano para facilitar un diálogo pacífico",expresó en la red social.El pasado 6 de febrero los Gobiernos de México y Uruguay junto a los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) presentaron el Mecanismo de Montevideo, una propuesta de cuatro etapas que permitirá fomentar las condiciones necesarias para solucionar por la vía pacífica la situación venezolana.