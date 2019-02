Congreso de EEUU no apoyará una intervención militar en Venezuela, asegura jefe de la comisión Asuntos Exteriores

13-02-19.-El Congreso de Estados Unidos no apoyará una intervención militar en Venezuela pese a los comentarios que sugerían esa posibilidad por parte del presidente Donald Trump, dijo el miércoles el jefe de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, reseñó la agencia Reuters.



“Me preocupan los comentarios del presidente insinuando que la intervención militar sigue siendo una opción. Quiero dejar en claro a nuestros testigos y a cualquier otra persona que esté observando: la intervención militar de Estados Unidos no es una opción”, sostuvo Eliot Engel en el inicio de una audiencia parlamentaria sobre la volátil situación política en Venezuela.



Engel también advirtió sobre los posibles efectos sobre los venezolanos debido a las sanciones sobre la estatal PDVSA. Washington tomó medidas en enero que apuntan a limitar el accedo del presidente Nicolás Maduro a los ingresos petroleros.



“Con respecto a las nuevas sanciones sobre PDVSA, aprecio la necesidad de presionar a Maduro”, afirmó Engel. “Pero la Casa Blanca debe pensar en las posibles repercusiones que esas sanciones pudieran tener sobre el pueblo venezolano si Maduro no deja el cargo en las próximas semanas”.



El líder opositor venezolano Juan Guaidó invocó en enero una disposición constitucional para autoproclamarse presidente encargado de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro del año pasado fue un fraude.



La mayoría de los países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, pero Maduro mantiene el respaldo de Rusia y China, así como el control de las instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas.